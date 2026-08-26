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बड़ा हादसा टला: हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत के पहिए में फंसा लोहे का टुकड़ा, 3 घंटे बाधित रहा रूट

By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:13 PM (IST)

हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस चक्रधरपुर रेल मंडल में एक बड़े हादसे से बाल-बाल बची, जब ट्रेन के पहिए में लोहे का टुकड़ा फंस गया। लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन रोकी गई।

वंदे भारत एक्सप्रेस में C-1 कोच के सामने बाईं तरफ के पहिए में बुरी तरह फंस गया।

वंदे भारत एक्सप्रेस में C-1 कोच के सामने बाईं तरफ के पहिए में बुरी तरह फंस गया।

HighLights

  1. लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा।

  2. यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों से गंतव्य तक पहुंचाया गया।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत भालूलता और बिसरा रेलवे स्टेशनों के बीच हावड़ा से राउरकेला जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20871) बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। 
 
बुधवार सुबह लगभग 11:30 बजे ट्रेन के इंजन के पहिए में लोहे का एक टुकड़ा आ गया, जो कुचलने के बाद C-1 कोच के सामने बाईं तरफ के पहिए में बुरी तरह फंस गया।
 
लोहे का टुकड़ा फंसने से ट्रेन में तेज और असामान्य झटके महसूस होने लगे। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल ट्रेन रोक दी। 
 

कैरेज एंड वैगन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला टुकड़ा

अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। 
 
प्रारंभिक जांच के बाद ट्रेन को दोपहर लगभग 12:20 बजे बेहद धीमी गति से बिसरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर लाया गया।
  •     तकनीकी मरम्मत: कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पहिए में फंसे लोहे के टुकड़े को बाहर निकाला।
  •     यात्रियों का स्थानांतरण: विलंब को देखते हुए रेल प्रशासन ने वंदे भारत के यात्रियों को साउथ बिहार एक्सप्रेस के माध्यम से राउरकेला भेजा।
  •     विशेष ट्रेन का संचालन: टाटानगर से हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।
इस तकनीकी खराबी के कारण हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग तीन घंटे की देरी से अपने गंतव्य पहुंची।
 

वापसी की ट्रेन भी हुई प्रभावित, सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना का सीधा असर राउरकेला से हावड़ा जाने वाली वापसी की वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पड़ा। दोपहर 1:30 बजे रवाना होने वाली इस ट्रेन को दूसरे रेक के साथ दोपहर करीब 3:30 बजे (दो घंटे विलंब से) राउरकेला से हावड़ा के लिए रवाना किया गया।

घटना के बाद रेलवे के सुरक्षा और तकनीकी मानकों पर सवाल उठने लगे हैं:

  •     पटरियों पर लोहे का टुकड़ा कहां से आया?
  •     क्या ट्रेन की रवानगी से पहले सुरक्षा जांच और ट्रैक पेट्रोलिंग में कोई लापरवाही हुई थी?
चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि डीआरएम तरुण हुरिया स्वयं अधिकारियों की टीम के साथ बिसरा स्टेशन पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। 
 
रेलवे ने स्थिति को समय रहते संभाल लिया और यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए। मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं।