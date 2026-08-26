बड़ा हादसा टला: हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत के पहिए में फंसा लोहे का टुकड़ा, 3 घंटे बाधित रहा रूट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत भालूलता और बिसरा रेलवे स्टेशनों के बीच हावड़ा से राउरकेला जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20871) बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई।

बुधवार सुबह लगभग 11:30 बजे ट्रेन के इंजन के पहिए में लोहे का एक टुकड़ा आ गया, जो कुचलने के बाद C-1 कोच के सामने बाईं तरफ के पहिए में बुरी तरह फंस गया।

लोहे का टुकड़ा फंसने से ट्रेन में तेज और असामान्य झटके महसूस होने लगे। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल ट्रेन रोक दी।

कैरेज एंड वैगन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला टुकड़ा

अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे।

प्रारंभिक जांच के बाद ट्रेन को दोपहर लगभग 12:20 बजे बेहद धीमी गति से बिसरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर लाया गया।

तकनीकी मरम्मत: कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पहिए में फंसे लोहे के टुकड़े को बाहर निकाला।

कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद पहिए में फंसे लोहे के को बाहर निकाला। यात्रियों का स्थानांतरण: विलंब को देखते हुए रेल प्रशासन ने वंदे भारत के यात्रियों को साउथ बिहार एक्सप्रेस के माध्यम से राउरकेला भेजा।

विलंब को देखते हुए रेल प्रशासन ने वंदे भारत के यात्रियों को साउथ बिहार एक्सप्रेस के माध्यम से राउरकेला भेजा। विशेष ट्रेन का संचालन: टाटानगर से हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।

इस तकनीकी खराबी के कारण हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग तीन घंटे की देरी से अपने गंतव्य पहुंची।

वापसी की ट्रेन भी हुई प्रभावित, सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना का सीधा असर राउरकेला से हावड़ा जाने वाली वापसी की वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पड़ा। दोपहर 1:30 बजे रवाना होने वाली इस ट्रेन को दूसरे रेक के साथ दोपहर करीब 3:30 बजे (दो घंटे विलंब से) राउरकेला से हावड़ा के लिए रवाना किया गया।



घटना के बाद रेलवे के सुरक्षा और तकनीकी मानकों पर सवाल उठने लगे हैं: