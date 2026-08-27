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चाईबासा के होटल में देर रात चोरी, चोर का लाइव वीडियो फेसबुक पर हुआ वायरल

By Sudhir Pandey Edited By: Nishant Bharti
Updated: Thu, 27 Aug 2026 01:15 PM (IST)

चाईबासा के अमलाटोला स्थित शिफा मनोर होटल में देर रात चोरी की घटना हुई, जिसका लाइव वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गया है।

HighLights

  1. शिफा मनोर होटल में देर रात चोरी की घटना।

  2. चोरी का लाइव वीडियो फेसबुक पर हुआ वायरल।

  3. शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल।

जागरण संवाददाता, चाईबासा। शहर के अमलाटोला स्थित शिफा मनोर होटल में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे चोर होटल में घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना से जुड़ा लाइव वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया गया है, जिसमें चोरी की पूरी घटना कैद होने का दावा किया जा रहा है।

शहर के बीचों बीच होटल में देर रात चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले की जांच कर चोर की पहचान कर जल्द कार्रवाई की मांग की है।

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