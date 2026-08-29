हाता-चाईबासा NH-220 पर बड़ा हादसा: दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर से टकराया दूसरा ट्रेलर, मुरुमडीह पुलिया के पास 4 किमी लंबा जाम

संसू, राजनगर। हाता-चाईबासा मुख्य मार्ग (NH-220) पर मुरुमडीह पुलिया के समीप शनिवार अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

यहां सड़क पर पहले से दुर्घटनाग्रस्त होकर खड़े एक ट्रेलर में चाईबासा की ओर जा रहे दूसरे ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दूसरे ट्रेलर का चालक घायल हो गया।

दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों के सड़क के बीचों-बीच खड़े रहने से एनएच-220 पर घंटों यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।

एक ही जगह पर लगातार दो दिन हुए हादसे

शुक्रवार अहले सुबह डस्ट लदा एक ट्रेलर (JH 05 DG 7142) चाईबासा की ओर जा रहा था। मुरुमडीह पुलिया के बंपर के पास आगे चल रहे वाहन के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा डस्ट लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर टकरा गया।

इसके बाद सड़क पर ही खराब होकर खड़ा हो गया। इसके बाद शनिवार अहले सुबह चाईबासा जा रहे एक अन्य ट्रेलर (OD 09 K 4324) ने उसी खड़े वाहन में पीछे से तेज टक्कर मार दी।

दोनों ओर लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रेलर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को चोटें आईं। हादसे के कारण हाता और चाईबासा दोनों दिशाओं में करीब चार किलोमीटर तक छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई।

सड़क जाम रहने से बसों में सफर कर रहे यात्रियों, एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

संकीर्ण पुलिया और बंपर बना हादसों का कारण

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, मुरुमडीह पुलिया के बेहद संकीर्ण होने और वहां बने अचानक बंपर (स्पीड ब्रेकर) के कारण वाहनों की रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है।

उचित सांकेतिक बोर्ड न होने के कारण यहां अक्सर तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से दुर्घटना संभावित इस क्षेत्र में उचित सुरक्षा संकेतक (साइन बोर्ड) और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की है।