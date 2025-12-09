Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चाईबासा: घायल हाथी के बच्चे की मौत, सरडीहा में मिला था

    By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    चाईबासा में एक घायल हाथी के बच्चे की मौत हो गई. यह शिशु हाथी सरडीहा में मिला था. वन विभाग ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रेस्‍क्‍यू कर लाया गया था हाथी का घायल बच्‍चा।

    संवाद सहयोगी, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पप्पागड़ा पंचायत में शनिवार रात पेड़ में फंसे एक हाथी के बच्चे को ग्रामीणों की मदद से बचाया गया था। घायल शिशु हाथी को वन विभाग की टीम उपचार के लिए चाईबासा वन कार्यालय लाई, जहां सोमवार देर शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 
     
    विभाग द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम में खून का थक्का जमना मौत का मुख्य कारण बताया गया है। इधर, इसी दिन एक और हाथी का बच्चा चाईबासा वन प्रभाग के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के सरडीहा जंगल में मिला। 
     
    वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर चिकित्सकों की निगरानी में हाटगम्हरिया में रखा है। अधिकारियों ने बताया कि बेहतर इलाज और निगरानी के लिए बुधवार को इस हाथी के बच्चे को चाईबासा लाया जाएगा। 
     
    लगातार जंगल क्षेत्रों में हाथी के बच्चे मिलने की घटनाओं ने विभाग को चिंतित कर दिया है। वन अधिकारियों का कहना है कि मौसम और जंगली रास्तों में बढ़ते खतरे के बीच शिशु हाथियों के समूह से बिछड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं। 
     
    ऐसी स्थिति में विभाग बचाव कार्यों को तेज कर रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कोई हाथी का बच्चा घायल या अकेला दिखे तो उसे न छुएं और तुरंत विभाग को सूचना दें। 
     
    अधिकारियों के अनुसार वन क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि हाथियों और उनके बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। हाल की इन घटनाओं से स्पष्ट है कि वन विभाग हाथियों के संरक्षण और बचाव कार्यों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें