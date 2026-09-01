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रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: 19 सितंबर और 3 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी दुरंतो एक्सप्रेस

By Rupesh KumarEdited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:08 PM (IST)

पुणे और हडपसर स्टेशन यार्ड में तीसरी रेल लाइन के काम के कारण 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।

भारतीय रेल की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

भारतीय रेल की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

HighLights

  1. पुणे-हडपसर में तीसरी रेल लाइन जोड़ने का कार्य।

  2. 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नॉन-इंटरलाकिंग कार्य।

  3. दुरंतो, आजाद हिंद एक्सप्रेस के मार्ग व समय में बदलाव।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे के पुणे और हडपसर स्टेशन यार्ड में तीसरी रेल लाइन को मेन लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। 
 
इसके लिए 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसके चलते चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।


रेलवे ने कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेटेड/शॉर्ट ओरिजिनेटेड करने और कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की घोषणा की है।

19 सितंबर और 3 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी दुरंतो

19 सितंबर और 3 अक्टूबर को पुणे से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12221 पुणे-हावड़ा वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन पुणे, लोनावला, कर्जत, पनवेल, कल्याण, इगतपुरी और मनमाड होते हुए हावड़ा पहुंचेगी।

वहीं, 3 अक्टूबर को हावड़ा से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12222 हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन मनमाड, इगतपुरी, कल्याण, पनवेल, कर्जत और लोनावला होते हुए पुणे जाएगी।

हटिया-पुणे एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित

2 अक्टूबर को हटिया से चलने वाली ट्रेन संख्या 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस का परिचालन दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन तक ही होगा। दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन से पुणे के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।

इसके बाद 4 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस पुणे के बजाय दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन से ही अपनी यात्रा शुरू करेगी और हटिया तक चलेगी।

आजाद हिंद एक्सप्रेस भी होगी रीशेड्यूल

रेलवे के अनुसार, 21 सितंबर को ट्रेन संख्या 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस पुणे स्टेशन से 1 घंटे 45 मिनट की देरी से हावड़ा के लिए रवाना होगी।

वहीं, ट्रेन संख्या 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस को भी अलग-अलग तिथियों में रीशेड्यूल किया गया है। यह ट्रेन 19 सितंबर को 30 मिनट, 20 सितंबर को 2 घंटे, 3 अक्टूबर को 50 मिनट और 4 अक्टूबर को 1 घंटे 55 मिनट की देरी से हावड़ा के लिए रवाना होगी।

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन और समय की जानकारी जांच लेने की अपील की है।