रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: 19 सितंबर और 3 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी दुरंतो एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे के पुणे और हडपसर स्टेशन यार्ड में तीसरी रेल लाइन को मेन लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा।

इसके लिए 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसके चलते चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।



रेलवे ने कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेटेड/शॉर्ट ओरिजिनेटेड करने और कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की घोषणा की है।





19 सितंबर और 3 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी दुरंतो 19 सितंबर और 3 अक्टूबर को पुणे से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12221 पुणे-हावड़ा वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन पुणे, लोनावला, कर्जत, पनवेल, कल्याण, इगतपुरी और मनमाड होते हुए हावड़ा पहुंचेगी।



वहीं, 3 अक्टूबर को हावड़ा से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12222 हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन मनमाड, इगतपुरी, कल्याण, पनवेल, कर्जत और लोनावला होते हुए पुणे जाएगी।





हटिया-पुणे एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित 2 अक्टूबर को हटिया से चलने वाली ट्रेन संख्या 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस का परिचालन दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन तक ही होगा। दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन से पुणे के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।



इसके बाद 4 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस पुणे के बजाय दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन से ही अपनी यात्रा शुरू करेगी और हटिया तक चलेगी।



