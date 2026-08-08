श्वान से पीछा छुड़ाने की घिनौनी करतूत: मालगाड़ी के डिब्बे से बांधकर भेजा नोवामुंडी, स्थानीय व्यक्ति ने बचाई जान

संसू, नोवामुंडी। श्वान से पीछा छुड़ाने के लिए उसे अमानवीय तरीके से मालगाड़ी के डिब्बे से बांधकर भेजने का सनसनीखेज मामला शनिवार को सामने आया है।

आदित्यपुर से लौह अयस्क लोडिंग के लिए मालगाड़ी की रैक टाटा स्टील नोवामुंडी के बोकारो साइडिंग पहुंची थी, जहां स्थानीय लोगों की नजर ट्रेन के डिब्बे से बंधे एक बेज़ुबान श्वान पर पड़ी।

लंबी दूरी तय करने से हालत गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, श्वान को मालगाड़ी से बंधा देखकर स्टेशन पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ट्रेन आदित्यपुर से नोवामुंडी तक का लंबा सफर तय करके पहुंची थी।

आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने श्वान से छुटकारा पाने की नीयत से उसे चलती ट्रेन के डिब्बे से बांधकर छोड़ दिया। इतनी लंबी और कठिन यात्रा के कारण श्वान की शारीरिक हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है।

मेघनाथ खिलार ने दिखाया मानवीय चेहरा

घटना की जानकारी मिलते ही नोवामुंडी स्टेशन बस्ती निवासी मेघनाथ खिलार ने तत्परता दिखाई। उन्होंने श्वान को सुरक्षित मुक्त कराया और इलाज व देखभाल के लिए अपने घर ले जाकर शरण दी है।