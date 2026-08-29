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एलेप्पी एक्सप्रेस में महिला यात्री से बदतमीजी और रिश्वत मांगने का आरोप, TTE के खिलाफ जांच शुरू

By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:33 PM (IST)

चक्रधरपुर रेल मंडल में टीटीई एस मुंशी पर एलेप्पी-धनबाद एक्सप्रेस में एक महिला यात्री से बदतमीजी और रिश्वत मांगने का आरोप लगा है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

HighLights

  1. एलेप्पी-धनबाद एक्सप्रेस में 27 अगस्त को हुई घटना।

  2. रेल प्रशासन ने शिकायत पर जांच के आदेश दिए।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्यरत टीटीई एस मुंशी पर एलेप्पी-धनबाद एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 13352) में एक महिला यात्री से बदतमीजी करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। 
 
यह मामला 27 अगस्त का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शिकायत वायरल होने के बाद रेल प्रशासन हरकत में आ गया है।
 

सोशल मीडिया 'एक्स' पर रेल मंत्री से शिकायत

rail ckp

जानकारी के अनुसार, नवीन चंद्र नामक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को टैग करते हुए पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई। 
 
उन्होंने बताया कि सेकेंड एसी कोच में चेकिंग के दौरान टीटीई एस मुंशी ने महिला यात्री के साथ अभद्र व्यवहार किया और रिश्वत की मांग की।
 
शिकायतकर्ता ने रेलवे व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यात्रियों, खासकर महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसका प्रशिक्षण क्या कर्मचारियों को नहीं दिया जाता? 
 
यात्रियों का कहना है कि टिकट जांच करना टीटीई का अधिकार है, लेकिन यात्रा के दौरान यात्रियों की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है।
 

अधिकारियों ने लिया संज्ञान, जांच के दिए निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम (Sr. DCM) आदित्य चौधरी ने बताया कि शिकायत को संज्ञान में ले लिया गया है। 
 
उन्होंने कहा कि यात्री की शिकायत के आधार पर संबंधित अधिकारी को मामले की निष्पक्ष जांच कर त्वरित और उचित कानूनी/विभागीय कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।