रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: जलियांवाला बाग एक्सप्रेस का सरसावा में ठहराव, संबलपुर-जम्मू तवी ट्रेन रद

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली और यहां से खुलने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे प्रशासन ने तीन महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं।

इसके तहत एक ट्रेन को अस्थायी ठहराव दिया गया है, एक प्रमुख ट्रेन को रद किया गया है, वहीं एक मेमू ट्रेन का परिचालन पुन: बहाल किया गया है।

जलियांवाला बाग एक्सप्रेस का सरसावा में 1 मिनट का ठहराव

दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर से खुलने वाली जलियांवाला बाग एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18103 टाटानगर - अमृतसर) का नॉर्दर्न रेलवे के सरसावा स्टेशन में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक अस्थायी ठहराव प्रदान किया है।

पिलखनी (सहारनपुर) में आयोजित राधा स्वामी सत्संग में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। यह ट्रेन सरसावा स्टेशन पर रात 12:58 बजे पहुंचेगी।

1 मिनट के ठहराव के बाद रात 12:59 बजे अमृतसर के लिए रवाना होगी। इस संबंध में सीपीएम की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

22 से 29 सितंबर के बीच संबलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस रहेगी रद

चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा केबिन में नॉन-इंटरलोकिंग कार्य के कारण संबलपुर-जम्मू तवी-संबलपुर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा।