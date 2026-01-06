Language
    घने कोहरे ने बिगाड़ा रेल संचालन, चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनें 2 से 6 घंटे लेट, 18 मेमू ट्रेनें रद

    By Dinesh Sharma Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:56 PM (IST)

    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई लंबी दूरी की ट्रेनें 2 से 6 घंटे तक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। देश के विभिन्न हिस्सों में जारी कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे का सीधा असर रेल परिचालन पर पड़ रहा है। उत्तर भारत में मौसम की खराब स्थिति के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें लगातार घंटों विलंब से चल रही हैं। 
     
    इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति सीमित कर दी गई है। 
     
    इसका असर चक्रधरपुर रूट पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में 2 से 6 घंटे तक की देरी हो रही है। 
     
    ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें बीते कुछ दिनों से लगातार विलंब से चल रही हैं। सोमवार को गीतांजलि एक्सप्रेस, अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस और तेजस राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर से चक्रधरपुर मंडल पहुंचीं। 
     
    ट्रेनें लेट होने के कारण कई यात्रियों की कनेक्टिंग ट्रेनें छूट गईं, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय और खर्च का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, 18 मेमू ट्रेनों के अनिश्चितकालीन रद होने से यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 
     
    स्थानीय यात्रियों का कहना है कि मेमू ट्रेनें रद होने से रोजमर्रा की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि मौसम सामान्य होने के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद है। 
     
    यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की वर्तमान स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। मंगलवार को भी ट्रेन परिचालन की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं देखा गया और ज्यादातर ट्रेनें देरी से ही चलती रहीं।