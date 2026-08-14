Rail News: 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक थावे और कटिहार एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें रद, 6 के मार्ग बदले; देखें पूरी सूची

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) में चल रहे विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है।

25 सितंबर से लेकर 04 अक्टूबर के बीच चक्रधरपुर रेल मंडल से खुलने और गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

रेलवे प्रशासन ने विभिन्न तिथियों में 10 जोड़ी (कुल 20) ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 6 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग (Diverted Route) से चलाने की घोषणा की है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति और शेड्यूल 'National Train Enquiry System या रेलवे हेल्पलाइन 139 के माध्यम से ज़रूर जांच लें।

ऐन वक्त पर ट्रेनों के रद और डायवर्ट होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

रद्द रहने वाली ट्रेनों की सूची:

ट्रेन नंबर 28181 टाटानगर-कटिहार एक्सप्रेस: 30 सितंबर और 03 अक्टूबर को रद।

30 सितंबर और 03 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 28182 कटिहार-टाटानगर एक्सप्रेस: 02 और 05 अक्टूबर को रद।

02 और 05 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 18181 टाटानगर-थावे एक्सप्रेस: 29 सितंबर, 01 और 02 अक्टूबर को रद।

29 सितंबर, 01 और 02 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 18182 थावे-टाटानगर एक्सप्रेस: 01, 03 और 04 अक्टूबर को रद।

01, 03 और 04 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 18119 टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस: 02 अक्टूबर को रद।

02 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 18120 जयनगर-टाटानगर एक्सप्रेस: 03 अक्टूबर को रद।

03 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस: 01 और 03 अक्टूबर को रद।

01 और 03 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस: 02 और 04 अक्टूबर को रद।

02 और 04 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस: 25 सितंबर और 02 अक्टूबर को रद।

25 सितंबर और 02 अक्टूबर को रद। ट्रेन नंबर 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस: 26 सितंबर और 03 अक्टूबर को रद।



परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें: