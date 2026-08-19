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चक्रधरपुर मंडल में 25 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच रद रहेंगी 18 एक्सप्रेस ट्रेनें, कई डायवर्ट

By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:31 PM (IST)

दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में पांचवीं लाइन के काम के कारण 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 18 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और कुछ देरी से चलेंगी।

झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

HighLights

  1. चक्रधरपुर मंडल में पांचवीं लाइन के निर्माण कार्य के कारण।

  2. उत्कल एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत बंडामुंडा केबिन-ए से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन की कमीशनिंग का काम तेजी से चल रहा है। 
 
इस दौरान अलग-अलग चरणों में नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य किया जाना है। इसके चलते रेलवे प्रशासन ने 25 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच 18 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है।
 
इस मेगा ब्लॉक के कारण झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 
 
ट्रेनों के रद होने के साथ-साथ उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग (डायवर्टेड रूट) से चलेगी, जबकि 13 अक्टूबर को हावड़ा से खुलने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से रवाना होगी।
 

रद रहने वाली प्रमुख ट्रेनों की सूची और तारीखें:

  •     18109/18110 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस: 25 से 30 सितंबर, 1 से 7 अक्टूबर और 11 से 13 अक्टूबर तक रद।
  •     18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस: 25 से 30 सितंबर, 1 से 7 अक्टूबर और 11 से 13 अक्टूबर तक रद।
  •     18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस: 26 से 30 सितंबर, 1 से 8 अक्टूबर और 12 से 14 अक्टूबर तक रद।
  •     12767 नांदेड़-संतरागाछी एक्सप्रेस: 28 सितंबर और 12 अक्टूबर को रद।
  •     12768 संतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस: 30 सितंबर और 14 अक्टूबर को रद।
  •     01001 एलटीटी मुंबई-संतरागाछी स्पेशल: 29 सितंबर को रद।
  •     01002 संतरागाछी-एलटीटी मुंबई स्पेशल: 1 अक्टूबर को रद।
  •     13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस: 1 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में रद।
  •     18641/18642 हटिया-दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस: 1 व 13 अक्टूबर (हटिया से) तथा 2 व 14 अक्टूबर (दुर्ग से) रद।
  •     22843/22844 बिलासपुर-बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस: 9 अक्टूबर (बिलासपुर से) और 10 अक्टूबर (बक्सर से) रद।
  •     12812/12811 हटिया-एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस: 10 अक्टूबर (हटिया से) और 12 अक्टूबर (एलटीटी से) रद।
  •     12262/12261 हावड़ा-सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस: 13 अक्टूबर (हावड़ा से) और 14 अक्टूबर (मुंबई से) रद।


उत्कल एक्सप्रेस का रूट बदला, इन स्टेशनों पर नहीं आएगी

30 सितंबर, 1 और 12 अक्टूबर को पूरी से खुलने वाली ट्रेन नंबर 18477 पूरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड व इब होकर चलेगी। 
 
इसके चलते 1, 2 और 13 अक्टूबर को उत्कल एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला स्टेशनों के बीच पूरी तरह रद रहेगा। 
 
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTIS) या 139 पर अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।