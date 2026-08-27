चक्रधरपुर चोरी कांड: लादेन समेत 5 गिरफ्तार, चोरी का सोना पश्चिम बंगाल में खपाया

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । चक्रधरपुर थाना पुलिस ने बंद घर में घुसकर सोना-चांदी के गहने और नकदी उड़ाने के मामले का खुलासा किया है।

पुलिस ने कुख्यात चोर दिलावर अली उर्फ लादेन समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की चांदी के आभूषण और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

चक्रधरपुर थाना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एसडीपीओ डॉ. सैयद मुश्ताक अली ने बताया कि मुख्य आरोपी दिलावर अली पूर्व में भी कई चोरी कांडों में शामिल रहा है।

आत्मसमर्पण के बाद खुला राज

मामला वार्ड संख्या छह, मस्जिद पट्टी रोड निवासी सजीदा बेगम के घर में हुई चोरी से जुड़ा है। 24 मई 2026 को दर्ज प्राथमिकी में दिलावर अली को नामजद आरोपी बनाया गया था।

26 अगस्त को आरोपी दिलावर ने एसडीपीओ चक्रधरपुर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी की चांदी की दो चूड़ी, दो पायल, कमर का छल्ला और एक अंगूठी बरामद हुई।\

पश्चिम बंगाल तक फैले तार, कई ठिकानों पर छापेमारी

कड़ी पूछताछ में उसने गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी का सामान बेचने के ठिकानों का खुलासा किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की टीम ने चक्रधरपुर, मनोहरपुर और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की:

सोने की बिक्री: पूछताछ में सामने आया कि दिलावर ने चुराया हुआ सोना पुरुलिया के मुमताज अंसारी को सौंपा था, जिसने इसे बलरामपुर के सर्राफा कारोबारी विमल चंद्रा को बेच दिया। चोरी के मोबाइल: आरोपी ने ट्रेनों व अन्य स्थानों से चुराए गए मोबाइल मनोहरपुर के सुभम दास और विकास घोष को बेचे थे। बरामदगी: पुलिस ने सुभम दास से एक, विकास घोष से दो और मुमताज अंसारी के पास से एक वीवो मोबाइल बरामद किया।

गिरफ्तार आरोपी और पुलिस की आगे की कार्रवाई पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलावर अली उर्फ लादेन के अलावा चोरी का सामान खरीदने व बेचने में शामिल सुभम दास, विकास घोष, विमल चंद्रा और मुमताज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है।



