चक्रधरपुर मंडल के रास्ते चलेगी संतरागाछी-प्रताप नगर स्पेशल ट्रेन, टाटानगर और राउरकेला में होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । त्योहारी सीजन और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के रास्ते संतरागाछी और प्रताप नगर के बीच एक स्पेशल ट्रेन (02834/02833) के संचालन की घोषणा की है।

यह ट्रेन एक ट्रिप के लिए चलाई जाएगी, जिससे झारखंड, ओडिशा और अन्य राज्यों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 02834 संतरागाछी-प्रताप नगर स्पेशल 28 अक्टूबर की रात 12:15 बजे संतरागाछी से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:15 बजे प्रताप नगर पहुंचेगी।

वापसी की दिशा में, ट्रेन नंबर 02833 प्रताप नगर-संतरागाछी स्पेशल 2 नवंबर की सुबह 07:35 बजे प्रताप नगर से खुलेगी और अगले दिन शाम 06:20 बजे संतरागाछी पहुंचेगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में इस ट्रेन का ठहराव खड़गपुर, टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशनों पर प्रदान किया गया है।

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