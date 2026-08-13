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    आफत बनी बारिश: डांगुवापोसी में 3 फीट तक भरा पानी, रेल ट्रैक डूबा, 30 की स्पीड से चलीं ट्रेनें

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:43 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल के डांगुवापोसी, बंडामुंडा और राउरकेला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राउरकेला रनिंग रूम में पानी घुसने से ट्रेनों ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. बंडामुंडा-डुमेरता रेल ट्रैक डूबा, ट्रेनें 30 किमी/घंटा से चलीं।

    2. राउरकेला रनिंग रूम में पानी, लोको पायलट ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले डांगुवापोसी, बंडामुंडा और राउरकेला रेलवे क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रेल प्रशासन और स्थानीय जनजीवन की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। 
     
    भारी बारिश के कारण जहां एक ओर पूरा डांगुवापोसी रेलवे क्षेत्र जलमग्न हो चुका है, वहीं बंडामुंडा-डुमेरता मार्ग पर रेल ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। 
     
    उधर, राउरकेला में रेलवे रनिंग रूम में पानी घुसने के कारण लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों को पहली मंजिल से शिफ्ट होकर दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी है।
     

    डांगुवापोसी रेलवे कॉलोनी जलमग्न

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    डांगुवापोसी रेलवे क्षेत्र में बारिश ने हालात बेहद भयावह और विकट बना दिए हैं। जोरदार और अनवरत बारिश के कारण पूरी रेलवे कॉलोनी, रेलकर्मियों के सरकारी क्वार्टर, कार्यालय तथा आसपास के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। 
     
    कई स्थानों पर लगभग तीन फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे दैनिक जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।
     
    सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति सारंडा कॉलोनी और डांगुवापोसी के निचले इलाकों की दर्ज की जा रही है, जहां की मुख्य सड़कों पर नदी की तरह तेज धार में पानी बह रहा है। 
     
    बारिश का गंदा पानी रेलकर्मियों के क्वार्टरों के अंदर तक प्रवेश कर चुका है। घरों में पानी घुसने से कीमती घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्तुओं के पूरी तरह खराब होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। 
     
    इतना ही नहीं, परिसर में खड़े रेलकर्मियों के दोपहिया और चारपहिया वाहन भी जलमग्न हो चुके हैं। इस भयावह जलजमाव के बीच रेलकर्मियों के सामने दोहरी धर्मसंकट की स्थिति पैदा हो गई है। 
     
    उन्हें अपनी तय ड्यूटी पर जाना है या फिर अपने परिवार और घर के सामान को जलभराव से बचाना है, इसे लेकर वे बेहद परेशान और चिंतित हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर और थमने का नाम न ले रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
     
    स्थानीय रेलकर्मियों का कहना है कि डांगुवापोसी रेलवे क्षेत्र भारतीय रेलवे को हर साल अरबों रुपये का राजस्व (रवेन्यू) कमाकर देता है, लेकिन इसके बावजूद यहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। 
     
    हर वर्ष मानसून के दौरान यहां यही नारकीय स्थिति उत्पन्न होती है। रेलकर्मियों को भारी मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। 
     
    पानी की निकासी (ड्रेनेज सिस्टम) को दुरुस्त करने के नाम पर रेलवे द्वारा हर साल लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाने का दावा किया जाता है।
     
    परंतु पहली ही मूसलाधार बारिश में पूरी व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना रेलवे की तैयारियों और प्रशासनिक दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
     

    कपाटमुंडा में 5 घंटे की मूसलाधार बारिश

    चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा क्षेत्र में लगातार पांच घंटे तक हुई भीषण बारिश का सीधा असर रेल परिचालन पर दिखाई दिया। बंडामुंडा-डुमेरता रेल मार्ग पर स्थित कपाटमुंडा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पूरी तरह बारिश के पानी में डूब गया। 
     
    देखते ही देखते पूरा रेल ट्रैक जलमग्न हो गया, जिससे ट्रेनों का सुरक्षित गुजरना मुश्किल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आया और सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाते हुए ट्रेनों की गति सीमा नियंत्रित कर दी। 
     
    संभावित दुर्घटना को टालने के लिए जलमग्न ट्रैक से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की नियंत्रित रफ्तार से कराया गया।
     
    ट्रैक पर पानी भरने की खबर मिलने के तुरंत बाद रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की टीम और रेलकर्मी औजारों के साथ मौके पर पहुंचे और जल निकासी का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया। 
     
    कर्मचारियों ने ट्रैक से पानी को हटाने के लिए तत्काल व्यवस्था की और लगातार ट्रैक की स्थिति पर नजर बनाए रखी। हालांकि ट्रेनों का परिचालन रुका नहीं, लेकिन इस व्यवधान से यात्रियों और रेलकर्मियों में सुरक्षा को लेकर काफी चिंता बनी रही।
     

    राउरकेला रनिंग रूम बना तालाब

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    भारी बारिश का तीसरा बड़ा असर राउरकेला रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे रनिंग रूम पर पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते रनिंग रूम परिसर में भारी मात्रा में पानी घुस गया, जिससे पूरे ग्राउंड फ्लोर पर पानी का बहाव शुरू हो गया।

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आनन-फानन में ड्यूटी से लौटे ट्रेन चालकों (लोको पायलटों) और ट्रेन मैनेजरों (गार्डों) को ग्राउंड फ्लोर से निकालकर रनिंग रूम की दूसरी (ऊपरी) मंजिल पर शिफ्ट किया गया। 
     
    रनिंग रूम का डाइनिंग हॉल, किचन तथा अन्य मुख्य हिस्से पूरी तरह पानी से भर गए, जिससे रनिंग स्टाफ को भोजन करने और विश्राम करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
     
    कर्मचारी घुटने भर पानी के बीच से होकर ड्यूटी पर आने-जाने को मजबूर दिखे। सूचना के बाद सफाईकर्मियों के दल ने मौके पर पहुंचकर पंपों और अन्य साधनों के जरिए रनिंग रूम से पानी निकालने का अभियान शुरू किया। 
     
    रनिंग कर्मचारियों का आरोप है कि हर साल बारिश के मौसम में राउरकेला रनिंग रूम की यही स्थिति होती है, लेकिन रेलवे प्रशासन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल सका है। 
     
    रनिंग स्टाफ ने रेल प्रबंधन से मांग की है कि इस वर्ष जलजमाव की समस्या का स्थायी और ठोस निराकरण किया जाए ताकि संरक्षित रेल परिचालन में जुटे कर्मचारियों को असुविधा न हो।

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