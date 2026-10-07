सिंहभूम की रेल विरासत चक्रधरपुर स्टेशन के 100 साल: भाप इंजन से अमृत भारत तक, लेकिन आज सुविधाओं के लिए तरस रहे यात्री

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रियों के आने-जाने का एक पड़ाव भर नहीं है, बल्कि यह सिंहभूम की समृद्ध रेल विरासत, औद्योगिक विकास और बदलते दौर का एक जीवंत इतिहास है।

रेलवे के लिए यह स्टेशन जितना महत्वपूर्ण आज है, उतना ही स्वर्णिम इसका अतीत भी रहा है। रेलवे की ओर से गुरुवार को स्टेशन का 100वां वर्ष (शताब्दी समारोह) मनाया जा रहा है।

1890 में बिछी थी पहली रेल लाइन

इस ऐतिहासिक अवसर पर चक्रधरपुर स्टेशन की गौरवशाली यात्रा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, चक्रधरपुर क्षेत्र में रेल सेवा की शुरुआत वर्ष 1890 में ही हो गई थी।

22 जनवरी 1890 को पुरुलिया से चक्रधरपुर तक पहली रेल लाइन खोली गई थी। इसके बाद चक्रधरपुर से गोइलकेरा तक रेल संपर्क विकसित हुआ और 1891 में गोइलकेरा से झारसुगुड़ा तक रेलखंड पूरा होने के साथ बंगाल नागपुर रेलवे (BNR) की मुख्य लाइन तैयार हुई।

3 मार्च 1891 को चक्रधरपुर स्टेशन पर आसनसोल से नागपुर तक मुख्य रेलमार्ग का औपचारिक उद्घाटन किया गया था।

बंगाल नागपुर रेलवे से शुरू हुआ सफर

चक्रधरपुर के रेल इतिहास को बंगाल नागपुर रेलवे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वर्ष 1887 में गठित बीएनआर का मुख्य उद्देश्य नागपुर-छत्तीसगढ़ रेलवे का विस्तार कर देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच एक मजबूत रेल संपर्क तैयार करना था।

जंगल, पहाड़ और आदिवासी बहुल इस इलाके में रेल लाइन का आगमन केवल यातायात का साधन बनकर नहीं आया, बल्कि इसके साथ ही क्षेत्र में व्यापार, रोजगार, नए बाजार और औद्योगिक गतिविधियों की नींव पड़ी।

हावड़ा से नागपुर और मुंबई की दिशा में जाने वाले मुख्य रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण चक्रधरपुर सामरिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन गया।

1952 में बना मंडल मुख्यालय

14 अप्रैल 1952 को चक्रधरपुर रेल मंडल का गठन किया गया। इसके बाद चक्रधरपुर केवल एक साधारण स्टेशन न रहकर एक बड़े प्रशासनिक और परिचालन केंद्र में तब्दील हो गया।

वर्तमान में चक्रधरपुर रेल मंडल का विस्तार झारखंड और ओडिशा के विशाल इलाकों तक है, जो लौह अयस्क, मैंगनीज, डोलोमाइट और चूना पत्थर जैसे खनिजों की मालढुलाई के लिए देश का एक प्रमुख रीढ़ माना जाता है।

भाप के इंजन से आधुनिक इलेक्ट्रिक रेल तक

जमशेदपुर और राउरकेला जैसे बड़े औद्योगिक शहरों को जोड़ने में इसकी अहम भूमिका है। चक्रधरपुर स्टेशन भारतीय रेलवे के तकनीकी क्रमिक विकास का साक्षी रहा है।

जिस दौर में भाप (Steam) के इंजन इस मार्ग की पहचान हुआ करते थे, उसने आगे चलकर डीजल और फिर इलेक्ट्रिक इंजनों का दौर देखा।

चक्रधरपुर से जुड़े प्रमुख रेलखंडों का विद्युतीकरण वर्ष 1961-62 में हुआ था, जिससे ट्रेनों की गति और मालढुलाई क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आया।

स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी से जुड़ाव

चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का महत्व सिर्फ रेलवे के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आजादी के आंदोलन से भी गहराई से जुड़ा रहा है। महात्मा गांधी की रेल यात्राओं के संदर्भ में चक्रधरपुर का विशेष उल्लेख मिलता है।

गांधी जी ने तीसरे दर्जे (थर्ड क्लास) में यात्रा के दौरान चक्रधरपुर स्टेशन पर रुककर यहां की रेल व्यवस्था और आम यात्रियों की सुविधाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया था।

शहर के विकास की धड़कन बना रेलवे

रेलवे के विस्तार ने चक्रधरपुर शहर के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को नई गति दी। यहां रेलवे कॉलोनियां बसीं, बड़े बाजार विकसित हुए और हजारों परिवारों की आजीविका रेलवे से जुड़ती चली गई। आज भी चक्रधरपुर शहर की पहचान रेलवे के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

अमृत भारत योजना से आधुनिकता की ओर कदम

वर्तमान समय में चक्रधरपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रूप दिया जा रहा है। स्टेशन का सौंदर्यीकरण, भव्य प्रवेश द्वार, उन्नत पार्किंग, नए फुट ओवरब्रिज, पेयजल और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

इसके अलावा स्टेशन की दीवारों पर स्थानीय आदिवासी संस्कृति, परंपरा और 'जल-जंगल-जमीन' की थीम को उकेरा जा रहा है।

जमीनी हकीकत: 10-10 घंटे लेट ट्रेनें और सुविधाओं का अभाव

एक तरफ जहां चक्रधरपुर स्टेशन अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम रेल यात्री आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। मंडल मुख्यालय होने के बावजूद स्टेशन की वर्तमान स्थिति यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है:

ट्रेनों की अत्यधिक लेतलतीफी: दैनिक यात्रियों की शिकायत है कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रोजाना 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। पैसेंजर ट्रेनों के अचानक रद्द होने और अनियमित परिचालन से रोज सफर करने वाले नौकरीपेशा और छोटे व्यापारियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

स्टेशन पर खान-पान का संकट: स्टेशन परिसर में हाल ही में की गई कार्रवाई के तहत छोटी-बड़ी दुकानों को हटा दिया गया है। इसके कारण ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को चाय, पीने का पानी, नाश्ता और अन्य जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है।

बुजुर्गों और बच्चों को भारी असुविधा: घंटों लेट ट्रेनों का इंतजार कर रहे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गरीब यात्रियों के लिए स्टेशन पर कोई समुचित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें कड़ी धूप और रात के समय बेहद परेशानी झेलनी पड़ रही है।