स्वतंत्रता दिवस पर चक्रधरपुर रेल मंडल में जश्न, DRM तरुण हुरिया ने फहराया तिरंगा; गिनाईं मंडल की उपलब्धियां

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चक्रधरपुर रेल मंडल में देशभक्ति और उत्साह का माहौल रहा।

मुख्य समारोह चक्रधरपुर स्थित सेरसा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) तरुण हुरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए डीआरएम ने समस्त स्वतंत्रता सेनानियों और मां भारती के अमर सपूतों को नमन किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त संघर्षों, उम्मीदों और बलिदान का राष्ट्रीय पर्व है तथा हमारा तिरंगा स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और शहादतों का प्रतीक है।





माल भाड़े और यात्री परिवहन से रिकॉर्ड आय डीआरएम तरुण हुरिया ने चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई माह तक की मंडल की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया:



माल ढुलाई: जुलाई तक चक्रधरपुर मंडल ने 53.48 मिलियन टन माल ढुलाई की, जिससे ₹4,451.60 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में 04.70% अधिक है। इस दौरान संचयी दैनिक औसत लदान 5,856 वैगन रहा।

यात्री परिवहन: जुलाई माह तक यात्री परिवहन से ₹193.96 करोड़ की आय हुई, जो पिछले वर्ष से 13.68% अधिक है।

अन्य राजस्व: टिकट जांच से ₹7.93 करोड़ जुर्माना वसूला गया, जबकि अन्य कोचिंग आय से ₹11.21 करोड़ का राजस्व मिला। इसके अलावा स्क्रैप (कबाड़) बिक्री से मंडल ने ₹38.52 करोड़ अर्जित किए।

यात्री सुरक्षा और मानवीय कार्य यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के प्रयासों की सराहना की गई। RPF ने हाल के दिनों में: 181 बालक-बालिकाओं को सुरक्षित बचाकर परिजनों और चाइल्ड केयर सेंटर को सौंपा।

चलती ट्रेन से गिरते हुए 7 यात्रियों की जान बचाई।

ट्रेन में यात्रा के दौरान 2 गर्भवती महिलाओं के प्रसव में सहायता प्रदान की।

मंडल अस्पताल में मिलेंगी नई चिकित्सा सुविधाएं डीआरएम ने रेलकर्मियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि चक्रधरपुर मंडल अस्पताल में जल्द ही सीटी स्कैन मशीन शुरू की जाएगी। जिसके लिए क्रय आदेश (Purchase Order) जारी हो चुका है। इसके अलावा, अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है और यह अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और डॉग स्क्वॉड के हैरतअंगेज करतब