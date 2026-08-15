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स्वतंत्रता दिवस पर चक्रधरपुर रेल मंडल में जश्न, DRM तरुण हुरिया ने फहराया तिरंगा; गिनाईं मंडल की उपलब्धियां

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:03 PM (IST)

चक्रधरपुर रेल मंडल में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया गया, जहाँ डीआरएम तरुण हुरिया ने ध्वजारोहण कर मंडल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला।

चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया।

चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया।

HighLights

  1. डीआरएम तरुण हुरिया ने फहराया तिरंगा, दी शुभकामनाएं।

  2. माल ढुलाई और यात्री परिवहन से रिकॉर्ड आय दर्ज।

  3. आरपीएफ ने बचाई जान, अस्पताल में नई सुविधाएँ।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चक्रधरपुर रेल मंडल में देशभक्ति और उत्साह का माहौल रहा। 
 
मुख्य समारोह चक्रधरपुर स्थित सेरसा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) तरुण हुरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए डीआरएम ने समस्त स्वतंत्रता सेनानियों और मां भारती के अमर सपूतों को नमन किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त संघर्षों, उम्मीदों और बलिदान का राष्ट्रीय पर्व है तथा हमारा तिरंगा स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और शहादतों का प्रतीक है।

माल भाड़े और यात्री परिवहन से रिकॉर्ड आय 

डीआरएम तरुण हुरिया ने चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई माह तक की मंडल की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया:

  •     माल ढुलाई: जुलाई तक चक्रधरपुर मंडल ने 53.48 मिलियन टन माल ढुलाई की, जिससे ₹4,451.60 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में 04.70% अधिक है। इस दौरान संचयी दैनिक औसत लदान 5,856 वैगन रहा।
  •     यात्री परिवहन: जुलाई माह तक यात्री परिवहन से ₹193.96 करोड़ की आय हुई, जो पिछले वर्ष से 13.68% अधिक है।
  •     अन्य राजस्व: टिकट जांच से ₹7.93 करोड़ जुर्माना वसूला गया, जबकि अन्य कोचिंग आय से ₹11.21 करोड़ का राजस्व मिला। इसके अलावा स्क्रैप (कबाड़) बिक्री से मंडल ने ₹38.52 करोड़ अर्जित किए।

 

यात्री सुरक्षा और मानवीय कार्य 

यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के प्रयासों की सराहना की गई। RPF ने हाल के दिनों में:

  •     181 बालक-बालिकाओं को सुरक्षित बचाकर परिजनों और चाइल्ड केयर सेंटर को सौंपा।
  •     चलती ट्रेन से गिरते हुए 7 यात्रियों की जान बचाई।
  •     ट्रेन में यात्रा के दौरान 2 गर्भवती महिलाओं के प्रसव में सहायता प्रदान की।

 

मंडल अस्पताल में मिलेंगी नई चिकित्सा सुविधाएं 

डीआरएम ने रेलकर्मियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि चक्रधरपुर मंडल अस्पताल में जल्द ही सीटी स्कैन मशीन शुरू की जाएगी। 
 
जिसके लिए क्रय आदेश (Purchase Order) जारी हो चुका है। इसके अलावा, अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है और यह अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा।
 

सांस्कृतिक कार्यक्रम और डॉग स्क्वॉड के हैरतअंगेज करतब 

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समारोह में परेड कमांडर इंस्पेक्टर डी. के. सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस और बीएनआर स्कूल के विद्यार्थियों ने तिरंगे को सलामी दी। 
 
हालांकि, मैदान गीला होने के कारण पारंपरिक परेड मार्च का आयोजन नहीं हो सका। तत्पश्चात केंद्रीय विद्यालय एवं बीएनआर स्कूल के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।
 
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आरपीएफ डॉग स्क्वॉड का प्रदर्शन रहा। डॉग 'जिगी' ने डीआरएम को गुलदस्ता भेंटकर शुरुआत की और बाद में बाक्स में छिपे बारूद को सूंघकर ढूंढ निकाला। 
 
डॉग 'सिंबा' ने चोरी के रुमाल को सूंघकर चोर को दबोचा और आग की रिंग से छलांग लगाई, वहीं डॉग 'मैक्स' ने भी शानदार जंप लगाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारी, रेलकर्मी और स्कूली बच्चे उपस्थित थे।