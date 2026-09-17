चक्रधरपुर रेल मंडल में 24 नवंबर से मेगा ब्लॉक: 24 ट्रेनें रद, कई का बदला रूट; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सिनी राजखरसंवा रेल खंड में 24 नवंबर से लेकर 15 जनवरी 2027 तक रेल प्रशासन मेगा ब्लाॉक लेकर अप व डाउन रेल लाइन को ट्रैक रिलेइंग ट्रेन (टीआरटी ) की मदद से पुराने रेलवे ट्रैक, पटरियों और स्लीपरों को पूरी तरह बदलने का काम करेगी।

इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 24 मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की अधिसूचना पत्र दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक की ओर से उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सीएचजी) श्रीनिवास सामंत ने जारी कर दिया है।