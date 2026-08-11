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    चक्रधरपुर मंडल में एक ही दिन दो रेल हादसे: मलूका में पटरी से उतरे डिब्बे ने 400 स्लीपर तोड़े, सुरक्षा पर उठे सवाल

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:13 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल में सोमवार को दो मालगाड़ी हादसे हुए, जिसमें बांसपानी में इंजन बेपटरी हुआ। मलूका में एक डिब्बा पटरी से उतरकर 400 से अधिक स्लीपर क्षत ...और पढ़ें

    मलूका स्टेशन के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी होकर काफी दूर तक घिसटता चला गया।

    मलूका स्टेशन के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी होकर काफी दूर तक घिसटता चला गया।

    HighLights

    1. चक्रधरपुर मंडल में सोमवार को दो मालगाड़ी हादसे हुए।

    2. हादसों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में एक बार फिर रेल हादसों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और परिचालन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 
     
    सोमवार को मंडल क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर मालगाड़ियों से जुड़ी दो दुर्घटनाएं हुईं। बांसपानी में जहां मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। 
     
    वहीं मलूका स्टेशन के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी होकर काफी दूर तक घिसटता चला गया। इस दौरान रेलवे ट्रैक के 400 से अधिक कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए।
     

    बांसपानी में इंजन बेपटरी, घंटों मशक्कत के बाद हुआ ठीक

    जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह बांसपानी स्टेशन के पास मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरने की खबर मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। 
     
    घटना के बाद डांगुवापोसी से दुर्घटना राहत ट्रेन (ART) को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। रेलवे की तकनीकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शाम करीब पांच बजे रेल इंजन को वापस पटरी पर लाने में सफलता पाई।
     

    मलूका में 8 खंभों की दूरी तक घिसटता रहा बेपटरी डिब्बा

    वहीं दूसरी घटना मलूका रेलवे स्टेशन की लूप लाइन में हुई, जिसने रेलवे की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के इंजन के ठीक पीछे लगा एक डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। 
     
    इसके बावजूद चालक को हादसे की भनक तक नहीं लगी और ट्रेन चलती रही। बेपटरी डिब्बा करीब 8 खंभों (OHE पोल) की दूरी तक घिसटता चला गया, जिससे ट्रैक पर बिछे 400 से अधिक कंक्रीट स्लीपर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
     

    रात 11 बजे पटरी पर लाया जा सका डिब्बा

    घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से सड़क मार्ग के जरिए बचाव दल को मलूका भेजा गया। कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार रात करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे को वापस पटरी पर लाया जा सका।

    हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कंक्रीट स्लीपरों को बदलने और ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से शुरू किया गया। मंगलवार को भी मलूका स्टेशन की लूप लाइन में ट्रैक दुरुस्त करने का कार्य जारी रहा। एक ही दिन में दो-दो हादसों से रेल परिचालन सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।