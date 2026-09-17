Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यूपी की महिला सुपरवाइजर की चक्रधरपुर में बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने संदिग्ध को दबोचा

By Rupesh KumarEdited By: Sanjeev Kumar
Published: Thu, 17 Sep 2026 05:11 PM (IST)

पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सोनुवा ब्लॉक की 24 वर्षीय महिला पर्यवेक्षिका अनीता बिंद की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई।

घटना के बाद महिला पर्यवेक्षिका के घर के बाहर लगी लोगों की भीड़।

घटना के बाद महिला पर्यवेक्षिका के घर के बाहर लगी लोगों की भीड़।

HighLights

  1. चक्रधरपुर में 24 वर्षीय महिला पर्यवेक्षिका की चाकू से हत्या।

  2. मृतका अनीता बिंद सोनुवा ब्लॉक के सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत थी।

  3. पुलिस ने एक संदिग्ध युवक अनिल कुमार बिंद को हिरासत में लिया।

जासं, चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर सात, शीतला मंदिर ग्वाला पट्टी में गुरुवार दोपहर दर्दनाक वारदात सामने आई। 
 
यहां सोनुवा ब्लॉक स्थित सीडीपीओ (CDPO) कार्यालय में कार्यरत 24 वर्षीय महिला पर्यवेक्षिका की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई।
 
मृतका की पहचान अनीता बिंद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली थी। वह ग्वाला पट्टी इलाके में संजय साव के मकान में बतौर किराएदार रह रही थी।
 
anita bind
 
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया।
 
हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान अनिल कुमार बिंद के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का निवासी बताया जा रहा है। 
Anita Bind Murder Case
 
वारदात के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर मामले की गहन जांच में जुट गई है।
 
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या कर नदी किनारे गाड़ा शव, डेढ़ महीने बाद झारखंड पुलिस ने कब्र से निकाला