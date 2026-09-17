यूपी की महिला सुपरवाइजर की चक्रधरपुर में बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने संदिग्ध को दबोचा

जासं, चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर सात, शीतला मंदिर ग्वाला पट्टी में गुरुवार दोपहर दर्दनाक वारदात सामने आई।

यहां सोनुवा ब्लॉक स्थित सीडीपीओ (CDPO) कार्यालय में कार्यरत 24 वर्षीय महिला पर्यवेक्षिका की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई।

मृतका की पहचान अनीता बिंद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली थी। वह ग्वाला पट्टी इलाके में संजय साव के मकान में बतौर किराएदार रह रही थी।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया।

हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान अनिल कुमार बिंद के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का निवासी बताया जा रहा है।

वारदात के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर मामले की गहन जांच में जुट गई है।

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