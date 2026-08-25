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चक्रधरपुर में दो बाइकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत, तेज धमाके के साथ सड़क पर गिरे 4 युवक

By Rupesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:35 AM (IST)

चक्रधरपुर के पोटका में मंगलवार सुबह दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

दो बाइकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत

दो बाइकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत

HighLights

  1. पोटका में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हुई।

  2. हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल हुए।

  3. एक घायल की हालत गंभीर, जमशेदपुर रेफर की तैयारी।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। पोटका में मंगलवार की  सुबह दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। हादसे के बाद चारों युवक सड़क पर घायल अवस्था में गिर पड़े और खुद से उठने की स्थिति में नहीं थे।

जानकारी के अनुसार जमशेदपुर निवासी सद्दाम अंसारी और अब्दुल पेंटिंग और टाइल्स मिस्त्री का काम करते हैं। दोनों चक्रधरपुर के सिमिदिरी इलाके में काम करने के बाद बाइक से जमशेदपुर लौट रहे थे। 

बाइक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त 

वहीं, चाईबासा से पुरुषोत्तम कुमार यादव और अनिरुद्ध कुमार प्रधान बाइक से चक्रधरपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पोटका के पास दोनों मोटरसाइकिलों की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 

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घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए।समाजसेवी सिकंदर जामुदा और स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को घटनास्थल से उठाकर टोटो के माध्यम से इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को पीसीआर वैन से अस्पताल पहुंचाया।

चारों घायलों का इलाज किया गया

अनुमंडल अस्पताल में चारों घायलों का इलाज किया गया। चिकित्सकों के अनुसार तीन युवक खतरे से बाहर हैं, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायल को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने घायलों से पूछताछ कर हादसे के कारणों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।