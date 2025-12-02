चाईबासा: सिद्देश्वर मंदिर के पास जनरल स्टोर से 161 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, पूर्व में भी जा चुकी है जेल

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोमवार को एक महिला को 161 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया।

महिला की पहचान बड़ा नीमडीह निवासी संगीता तिवारी (50 वर्ष) के रूप में हुई है। वह पहले भी ब्राउन शुगर की खरीद–फरोख्त के मामलों में जेल जा चुकी है।

सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बहामन टूटी ने बताया कि चाईबासा पुलिस निरंतर नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक को सोमवार को सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा अवैध ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र स्थित सिद्देश्वर मंदिर के पास एक जनरल स्टोर पर छापामारी की।

यह दुकान संगीता तिवारी द्वारा चलाई जाती है। छापामारी के दौरान संगीता तिवारी के पास से कुल 161 पुड़िया अवैध ब्राउन शुगर बरामद की गई।

मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब्त किए गए सभी पुड़ियों को सील कर आवश्यक विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि संगीता तिवारी कोई पहली बार इस अवैध कारोबार में पकड़ी नहीं गई है।

वर्ष 2021 में भी उसे ब्राउन शुगर की खरीद–फरोख्त के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बावजूद महिला फिर से नशे के कारोबार में सक्रिय थी, जिसे पुलिस ने इस बार बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है।

गिरफ्तार संगीता तिवारी के खिलाफ सदर थाना, चाईबासा में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ और प्रारंभिक कागजी कार्रवाई के बाद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास भी कर रही है कि वह इस नशे के कारोबार से किस नेटवर्क के जरिए जुड़ी हुई है और उसके संपर्क में कौन–कौन लोग थे।

छापामारी अभियान में एसडीपीओ के साथ सदर थाना चाईबासा प्रभारी तरुण कुमार, महिला थाना प्रभारी शीला मिंज, विशेष छापामारी दल के अन्य पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल थे।