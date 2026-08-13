बच्चों के भविष्य से खिलवाड़! चाईबासा के हैलेट प्राथमिक विद्यालय के पास नशे के कारोबार से स्थानीय लोगों में उबाल

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच स्थित सेनटोला का ऐतिहासिक हैलेट प्राथमिक विद्यालय इन दिनों गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

वर्ष 1884 में स्थापित इस विद्यालय की समृद्ध शैक्षणिक विरासत रही है, लेकिन वर्तमान में इसके आसपास कथित रूप से खुलेआम हड़िया और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है।

लंबे समय से शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों में गहरा असंतोष है।

बच्चों के भविष्य और सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि विद्यालय के ठीक आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री और पियक्कड़ों का जमावड़ा रहने से बच्चों के सुरक्षित एवं स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

जिस स्थान पर बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है, उसके आसपास इस तरह की अवांछित गतिविधियां होना पूरे क्षेत्र के लिए शर्मनाक है।

प्रशासन को कई बार ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद से तत्काल नियमित निगरानी, जांच अभियान चलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।