सीईआईआर पोर्टल का कमाल: चाईबासा पुलिस ने 33 गुम मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को लौटाए

जागरण संवाददाता, चाईबासा । पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल का बेहतर इस्तेमाल करते हुए गुम हुए 33 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

मंगलवार को चाईबासा स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान बरामद किए गए ये सभी 33 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए।

खोए हुए कीमती फोन वापस पाकर धारकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने चाईबासा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई व प्रयास के प्रति आभार व्यक्त किया।

तकनीकी अनुसंधान से मिली बड़ी सफलता

पुलिस अधीक्षक (SP) अमित रेणु के कड़े निर्देशों पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम व चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था।

थाना प्रभारियों के नेतृत्व में गठित टीमों ने CEIR पोर्टल से प्राप्त तकनीकी इनपुट और सर्विलांस के आधार पर लगातार ट्रैकिंग की। इसी तकनीकी अनुसंधान के बल पर पुलिस टीम ने जिले के अलग-अलग हिस्सों से 33 मोबाइल फोन ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सौंपे गए मोबाइल

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित मोबाइल वितरण कार्यक्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) चक्रधरपुर डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी, एसडीपीओ सदर ब्रह्मान टुटी तथा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय पूजा कुमारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने एक-एक कर सभी 33 मोबाइल धारकों को उनके फोन सुपुर्द किए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़ी समस्याओं और गुमशुदगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करें।

दूसरे जिलों के गिरोह पर पुलिस की नजर

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां दूसरे जिलों से गिरोह बनाकर आए शातिर चोर बाजार-हाट और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

ये गिरोह चोरी के फोन को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते हैं। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बाजार, हाट, मेलों और सार्वजनिक स्थानों पर अपने कीमती सामान और मोबाइल फोन की सुरक्षा को लेकर खुद भी विशेष सतर्कता बरतें।

फोन गुम या चोरी होने पर तुरंत करें यह काम

चाईबासा पुलिस ने आम जनता के लिए महत्वपूर्ण परामर्श जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन गुम या चोरी होता है, तो वह बिना देरी किए सबसे पहले अपने नजदीकी थाना में शिकायत या सनहा दर्ज कराए।

साथ ही, भारत सरकार के संचार साथी ऐप या CEIR पोर्टल पर भी तुरंत ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत करें। इससे तकनीकी निगरानी के जरिए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रेस करना आसान हो जाता है।

जिससे बरामदगी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि गुम और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए यह तकनीकी अभियान आगे भी जारी रहेगा।