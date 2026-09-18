नाबालिग लड़की को घर से उठाकर ले गए युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, चाईबासा पुलिस ने 10 घंटे में 4 को दबोचा

जागरण संवाददाता, चाईबासा। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पांड्रासाली ओपी अंतर्गत एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने असाधारण तत्परता दिखाते हुए मात्र 10 घंटे के भीतर सभी चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई थी, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने त्वरित न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। इस मामले में पीड़िता की मां के लिखित आवेदन के आधार पर 18 सितंबर 2026 को मुफ्फसिल थाना (पांड्रासाली ओपी) में कानूनी कार्रवाई की गई।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि नामजद आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को जबरन घर से उठाकर ले गए और गांव के ही एक नाले के पास ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म जैसी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी टीम का गठन घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के कड़े निर्देशों के बाद तत्काल प्रभाव से एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया।

इस विशेष दल में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) बहामन टुटी, पांड्रासाली ओपी प्रभारी मेघनाथ मंडल, पुलिस अवर निरीक्षक ललन मंडल और सहायक अवर निरीक्षक कमलेश सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई।

तकनीकी सहयोग और मानवीय सूचना से मिली बड़ी सफलता विशेष छापामारी टीम ने आधुनिक तकनीकी सहयोग और पुख्ता मानवीय सूचनाओं का बेहतरीन समन्वय स्थापित किया। लगातार छापेमारी और सघन तलाशी अभियान चलाते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के महज 10 घंटे के भीतर ही सभी चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के हौसले पस्त करने वाली और पीड़ित परिवार को जल्द राहत दिलाने वाली रही।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान चम्पाये होनहागा (उम्र 26 वर्ष), निवासी गाड़ाहातु दामु उर्फ राजेश पाड़ेया (उम्र 20 वर्ष), निवासी गाड़ाहातु छोटा उर्फ पाईकेराय (उम्र 46 वर्ष), निवासी गाड़ाहातु डेमू उर्फ सिकन्दर पूरती (उम्र 40 वर्ष), निवासी सोनरो पुलिस के अनुसार, हिरासत में लेकर जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो आरोपियों ने इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है।