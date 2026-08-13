सावन में नगर की नाव, ‘मैडम’ की पतवार और ‘भैया’ का चप्पू!
चाईबासा नगर प्रशासन में 'मैडम' की कलम और 'भैया' के चप्पू के बीच बदलते समीकरणों पर चर्चा है। पहले एकतरफा चलने वाला काम अब 'तालमेल' की तलाश में है, जिसस ...और पढ़ें
HighLights
चाईबासा नगर प्रशासन में बदलती शक्ति संरचना।
'मैडम' की एकल सत्ता से 'भैया' और बोर्ड का हस्तक्षेप।
टेंडरों और योजनाओं में 'तालमेल' की कमी से देरी।
पहला बोला-
दूसरा हंस पड़ा-
अब भैया का जमाना है।
कौन भैया?
अरे वही, जो चुनाव जीतकर आए हैं। अब मैडम अकेली कहां? भैया भी हैं, बोर्ड भी है और साथ में जनता का हिसाब पूछने वाली निगाह भी।
पहला बोला-
तो अब क्या दिक्कत है?
दूसरा बोला-
दिक्कत नहीं रे, तालमेल है। पहले ताल एक तरफ था, अब कई तरफ से मिलाना पड़ रहा है।
पहला मुस्कुराया-
मतलब?
दूसरा बोला-
मतलब यह कि पहले फाइल को रास्ता पता था। अब फाइल रास्ते में पूछती है-‘भैया से पूछ लिया क्या?’
दोनों हंस पड़े।
पहला बोला-
सुना है बड़ा टेंडर भी निकला था?
निकला था।
फिर?
फिर बरसात में नाली जैसा बह गया।
मतलब?
रद!
और अब?
अब फिर निकला है।
पहला चौंका-
अरे! ऐसा क्यों?
दूसरा बोला-
यही तो शहर पूछ रहा है। पहले टेंडर निकला तो तालमेल नहीं था, बाद में तालमेल बैठा तो टेंडर फिर निकल गया।
पहला बोला-
तो सहमति कब बनी?
दूसरा आंख दबाकर बोला-
बस यही तो राज है। सावन में बादल कब बरसेंगे, इसका पता मौसम विभाग को भी कभी-कभी नहीं चलता। यहां सहमति कब बरसी, इसका हिसाब फाइल जाने।
बारिश फिर तेज हो गई।
पहला बोला-
लेकिन दो साल तक तो सब ठीक-ठाक चलता रहा?
दूसरा बोला-
चलता क्यों नहीं! तब बोर्ड नहीं था। मैडम अकेली नाव खे रही थीं। अब भैया भी नाव पर हैं और बोर्ड वाले भी पूछ रहे हैं-चप्पू किसके हाथ में है?
पहला हंसकर बोला-
तो नाव डूबेगी?
दूसरा बोला-
डूबेगी क्यों? नगर की नाव इतनी आसानी से नहीं डूबती। बस अब हर कोई चाहता है कि चप्पू उसके हाथ में रहे।
पहला थोड़ा गंभीर होकर बोला-
और योजनाओं का क्या?
दूसरा बोला-
योजनाएं चलेंगी। आखिर शहर को काम चाहिए। लेकिन अब एक फर्क है-पहले फाइल के आगे रास्ता था, अब रास्ते के आगे सहमति है।
पहला बोला-
और पुरानी चर्चा?
दूसरा मुस्कुराया-
कौन-सी?
वही… जो लोग प्रतिशत-विशत की फुसफुसाहट करते थे।
दूसरा तुरंत बोला-
अरे चुप! सावन में भोले बाबा का नाम लो, प्रतिशत का नहीं। जो चर्चा है, वह चर्चा ही रहे। कागज में जो है, वही सच मानो।
दोनों कुछ देर चुप रहे।
फिर पहला बोला-
तो कुल मिलाकर हुआ क्या?
दूसरा बोला-
कुछ नहीं। बस इतना समझ लो—पहले नगर की गाड़ी एक हाथ से चल रही थी। अब स्टीयरिंग वही है, लेकिन हाथ कई हैं।
पहला बोला-
और एक्सीडेंट?
दूसरा हंस पड़ा-
अरे, चाईबासा है भैया! यहां एक्सीडेंट से पहले तालमेल की बैठक होती है। बारिश थमने लगी थी। दोनों उठे और अपनी राह चल पड़े।
पीछे शहर की सड़क पर पानी बह रहा था और नगर की राजनीति में सवाल तैर रहा था-
सावन में तालाब भर गए, नालियां भर गईं, सड़कें पानी-पानी हो गईं…
बस नगर की कुर्सी के आसपास अभी भी ‘तालमेल’ की जगह खाली है।
मैडम की कलम चलेगी या भैया की सहमति?
फाइल आगे बढ़ेगी या पहले तालमेल की बारिश होगी?
जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।
फिलहाल शहर भोले बाबा पर छोड़ चुका है-