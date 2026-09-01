Chaibasa News: बड़ाजामदा में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

संवाद सूत्र, नोवामुंडी। पश्चिम सिंहभूम जिले के बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी 27 वर्षीय मो. सफीक उर्फ मो. राजा (पिता- स्व. अब्दुल मुतालिब) के रूप में हुई है।

पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को चाईबासा न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। घटना 27 अगस्त की है।