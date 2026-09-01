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Chaibasa News: बड़ाजामदा में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Parmanand Gope Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:50 PM (GMT+05:30)

पश्चिम सिंहभूम के बड़ाजामदा में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी मो. सफीक को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार ...और पढ़ें

पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

HighLights

  1. मो. सफीक उर्फ मो. राजा आदित्यपुर से दबोचा गया।

  2. चाईबासा न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

संवाद सूत्र, नोवामुंडी। पश्चिम सिंहभूम जिले के बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 
 
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी 27 वर्षीय मो. सफीक उर्फ मो. राजा (पिता- स्व. अब्दुल मुतालिब) के रूप में हुई है।

पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को चाईबासा न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। घटना 27 अगस्त की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के परिजनों ने 30 अगस्त को नोवामुंडी स्थित महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

SDPO के नेतृत्व में बनी टीम ने आदित्यपुर से दबोचा 

चाईबासा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किरीबुरू एसडीपीओ (SDPO) के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित एचडी रोड मुस्लिम बस्ती में दबिश देकर आरोपी मो. राजा को दबोच लिया।

ग्रामीणों में था भारी आक्रोश 

घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों में काफी आक्रोश था। परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार को बड़ाजामदा ओपी परिसर में विरोध-प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। 
 
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चाईबासा पुलिस ने आम लोगों से क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।