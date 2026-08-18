लगातार बारिश से चाईबासा बेहाल: कई इलाकों में जलजमाव, गाड़ियां डूबीं, प्रशासन अलर्ट मोड पर
चाईबासा में सोमवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
HighLights
चाईबासा में भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न हुए।
अमला टोला में कच्चा घर ढहा, चार लोग बचाए गए।
प्रशासन अलर्ट पर, राहत और बचाव कार्य जारी।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में सोमवार की रात से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है।
लगातार हो रही अनवरत बारिश के कारण शहर के तमाम निचले इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। कई प्रमुख मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं।
वहीं अमला टोला में एक दर्दनाक हादसा होते-होते टल गया, जहां बारिश के कारण एक कच्चा घर अचानक ढह गया।
अमला टोला में बड़ा हादसा, बाल-बाल बचे लोग
अमला टोला स्थित एक रिहाइशी मकान भारी बारिश के कारण अचानक धंसकर गिर पड़ा। घटना के समय घर के अंदर मौजूद परिवार के चार सदस्य मलबे में दब गए।
घर गिरने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए राहत-बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार की सुबह सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) संजय कुमार तथा चाईबासा अंचल अधिकारी (CO) उपेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
प्रशासन ने प्रभावित परिवार को तत्काल नजदीकी धर्मशाला में ठहराने की व्यवस्था की है, जहां उनके रहने के साथ-साथ भोजन और पानी का समुचित प्रबंध किया गया है।
गुरुद्वारा रोड में सड़कें बनीं तालाब, गाड़ियां डूबीं
शहर के गुरुद्वारा रोड और आसपास के निचले क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। नालियों और जलनिकासी के रास्तों का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे कई घरों में पानी भर गया है।
सड़कों पर जलजमाव इतना अधिक है कि खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह पानी में डूब गईं और कई चारपहिया वाहन भी फंसे नजर आए।
लोगों को जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों तक ले जाने और आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आपात स्थिति में तुरंत करें संपर्क
स्थिति का जायजा लेने पहुंचे सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि देर रात से हो रही बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है।
प्रशासन और नगर परिषद की टीमें लगातार संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। जहां भी जरूरत होगी, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। नगर परिषद की टीम जलनिकासी के रास्तों से रुकावट हटाने और राहत कार्य में जुटी हुई है।
सुरक्षित स्थान पर चले जाने का निर्देश
प्रशासन की ओर से विशेषकर कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को सतर्क रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाने का निर्देश दिया गया है।