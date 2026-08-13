चाईबासा: महिला से दरिंदगी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश का सख्त फैसला, 5 दोषियों को 25-25 साल की सजा
चाईबासा व्यवहार न्यायालय ने करीब तीन साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने पांचों दोष ...और पढ़ें
HighLights
चाईबासा कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के करीब तीन साल पुराने सनसनीखेज मामले में चाईबासा व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मामले में पांचों आरोपितों को दोषी करार देते हुए 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
सजा पाने वाले दोषियों में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कातिगुटू निवासी सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 22 सितंबर 2023 को मुफ्फसिल थाना में महिला के साथ जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित अनुसंधान शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक व वैज्ञानिक तरीके से ठोस साक्ष्यों को एकत्र किया और समयबद्ध तरीके से अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और वैज्ञानिक तथ्यों का गहन अनुशीलन किया। आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने पांचों को दोषी ठहराते हुए 25-25 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।