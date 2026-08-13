चाईबासा: महिला से दरिंदगी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश का सख्त फैसला, 5 दोषियों को 25-25 साल की सजा

जागरण संवाददाता, चाईबासा। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के करीब तीन साल पुराने सनसनीखेज मामले में चाईबासा व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मामले में पांचों आरोपितों को दोषी करार देते हुए 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।



सजा पाने वाले दोषियों में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कातिगुटू निवासी सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल हैं।



