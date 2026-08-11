चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज की कृतिका को TCS में ₹700000 का पैकेज, 3 और छात्रों का भी हुआ प्लेसमेंट

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तृतीय वर्ष की छात्रा कृतिका कुमारी का चयन देश की प्रतिष्ठित सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हुआ है।

कृतिका का चयन प्राथमिकता संस्थानों के लिए आयोजित टीसीएस की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से हुआ। उन्हें डिजिटल श्रेणी के पद के लिए चुना गया है।

कंपनी की ओर से उन्हें सालाना सात लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज के वर्ष 2026 में उत्तीर्ण होने वाले बैच के तीन अन्य विद्यार्थियों का चयन लालबाबा इंजीनियरिंग समूह ने किया है।

चयनित विद्यार्थियों में यांत्रिक अभियंत्रण शाखा के अभिषेक मुंडा, शिवम कुमार और सौरव मिश्रा शामिल हैं। तीनों विद्यार्थियों को सालाना 2.5 लाख रुपये के पैकेज पर चयनित किया गया है।

कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रो. डी. राहा ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और रोजगार के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

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