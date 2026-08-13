Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    सहारा समूह को बड़ा झटका: चाईबासा उपभोक्ता आयोग का आदेश, 4 लाख जमा राशि के बदले चुकाने होंगे 6 लाख

    By Md TaquiEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:49 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा समूह की हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सेवा में कमी का दोषी पाया है। ...और पढ़ें

    परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले ही 12 फरवरी 2024 को पुतुल चटर्जी का निधन हो गया।

    परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले ही 12 फरवरी 2024 को पुतुल चटर्जी का निधन हो गया।

    HighLights

    1. सहारा समूह की सोसाइटी सेवा में कमी की दोषी पाई गई।

    2. मृत महिला के नॉमिनी को ₹5.85 लाख चुकाने का आदेश।

    3. भुगतान 45 दिनों में, देरी पर 9% अतिरिक्त ब्याज लगेगा।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सहारा समूह से जुड़ी हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सेवा में कमी और उपभोक्ता के प्रति लापरवाही का दोषी माना है। 
     
    आयोग ने एक मृत महिला की जमा राशि, बकाया ब्याज और हर्जाने समेत कुल ₹5,85,425 की राशि 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता कृष्णा चटर्जी को भुगतान करने का कड़ा निर्देश दिया है।
     

    क्या है पूरा मामला?

    यह मामला चाईबासा के गुटुसाई मोहल्ला निवासी कृष्णा चटर्जी से जुड़ा है। उनकी मां स्व. पुतुल चटर्जी ने 28 जून 2019 को समिति की एक योजना में ₹3,63,000 जमा किए थे। 
     
    इस निवेश की परिपक्वता तिथि (Maturity Date) 28 जून 2024 निर्धारित थी और इसमें कृष्णा चटर्जी को नामांकित (Nominee) बनाया गया था।
     
    हालांकि, परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले ही 12 फरवरी 2024 को पुतुल चटर्जी का निधन हो गया। इसके बाद, अधिकृत नॉमिनी होने के बावजूद कृष्णा चटर्जी को जमा राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। 
     
    रिकॉर्ड के अनुसार, समिति ने शुरुआत में सिर्फ तीन बार ₹3,328 की मासिक ब्याज राशि का भुगतान किया, जिसके बाद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया। परिजनों द्वारा पत्र भेजने के बावजूद समिति ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की।
     

    आयोग की एकतरफा कार्रवाई और फैसला

    मामले में 21 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी किए जाने और लगातार अवसर दिए जाने के बाद भी विपक्षी समिति की ओर से कोई सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ।

    इसके बाद 21 जनवरी 2026 को आयोग ने मामले की एकतरफा (Ex-Parte) सुनवाई करने का आदेश दिया।

    आयोग ने बॉन्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पत्राचार और शिकायतकर्ता के शपथपत्र का परीक्षण करने के बाद पाया कि समिति ने सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) किया है।
     

    भुगतान का विवरण:

    •     मूलधन: ₹3,63,000
    •     बकाया ब्याज (10% वार्षिक दर से 57 माह का): ₹1,72,425
    •     मानसिक प्रताड़ना व क्षतिपूर्ति: ₹40,000
    •     मुकदमा खर्च: ₹10,000
    •     कुल देय राशि: ₹5,85,425

     

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 45 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्णय की तिथि से मूलधन एवं ब्याज पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। 
     
    आयोग ने टिप्पणी की कि किसी सदस्य से राशि स्वीकार कर समय पर उसका भुगतान न करना सेवा में गंभीर कमी है और सहकारी समितियों को पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए।