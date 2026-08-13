सहारा समूह को बड़ा झटका: चाईबासा उपभोक्ता आयोग का आदेश, 4 लाख जमा राशि के बदले चुकाने होंगे 6 लाख

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सहारा समूह से जुड़ी हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सेवा में कमी और उपभोक्ता के प्रति लापरवाही का दोषी माना है।

आयोग ने एक मृत महिला की जमा राशि, बकाया ब्याज और हर्जाने समेत कुल ₹5,85,425 की राशि 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता कृष्णा चटर्जी को भुगतान करने का कड़ा निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला चाईबासा के गुटुसाई मोहल्ला निवासी कृष्णा चटर्जी से जुड़ा है। उनकी मां स्व. पुतुल चटर्जी ने 28 जून 2019 को समिति की एक योजना में ₹3,63,000 जमा किए थे।

इस निवेश की परिपक्वता तिथि (Maturity Date) 28 जून 2024 निर्धारित थी और इसमें कृष्णा चटर्जी को नामांकित (Nominee) बनाया गया था।

हालांकि, परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले ही 12 फरवरी 2024 को पुतुल चटर्जी का निधन हो गया। इसके बाद, अधिकृत नॉमिनी होने के बावजूद कृष्णा चटर्जी को जमा राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

रिकॉर्ड के अनुसार, समिति ने शुरुआत में सिर्फ तीन बार ₹3,328 की मासिक ब्याज राशि का भुगतान किया, जिसके बाद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया। परिजनों द्वारा पत्र भेजने के बावजूद समिति ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की।

आयोग की एकतरफा कार्रवाई और फैसला

मामले में 21 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी किए जाने और लगातार अवसर दिए जाने के बाद भी विपक्षी समिति की ओर से कोई सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ।

इसके बाद 21 जनवरी 2026 को आयोग ने मामले की एकतरफा (Ex-Parte) सुनवाई करने का आदेश दिया। आयोग ने बॉन्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पत्राचार और शिकायतकर्ता के शपथपत्र का परीक्षण करने के बाद पाया कि समिति ने सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) किया है। भुगतान का विवरण: मूलधन: ₹3,63,000

बकाया ब्याज (10% वार्षिक दर से 57 माह का): ₹1,72,425

मानसिक प्रताड़ना व क्षतिपूर्ति: ₹40,000

मुकदमा खर्च: ₹10,000

कुल देय राशि: ₹5,85,425