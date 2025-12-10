कठोर अनुशासन से तंग आकर नेपाल मठ से भागे चाईबासा के दो बच्चे; जानिए बौद्ध मठ की पढ़ाई, अनुशासन और बच्चों के मुश्किल सफर की दास्तां

जागरण संवाददाता, चाईबासा । पश्चिमी सिंहभूम जिले के रांगामाटी गांव के दो बच्चों ने नेपाल में स्थित एक बौद्ध मठ से भागकर मात्र 600 रुपये में हजार किलोमीटर का सफर तय किया। 19 नवंबर को सेडोल भकपुर स्थित नमोबुद्ध मेडिटेशन सेंटर, द्रांड्र रिन्पोदे ब्रांच से कुल छह बच्चे भागे थे। इनमें से नेपाल पुलिस ने चार बच्चों को पकड़ लिया, जबकि दो बच्चे किसी तरह बस और ट्रेन बदलते हुए बिहार तक पहुंचे। इसके बाद फिर चाईबासा लौट आए।

मठ का अनुशासन: सख्त दिनचर्या और सीमित स्वतंत्रता नेपाल से भागकर पहुंचे बच्चों ने बताया कि मठ में बेहद अनुशासित जीवनशैली अपनानी पड़ती थी। सुबह 7 बजे से नेपाली में पढ़ाई, 10 बजे हिंदी में दोपहर के बाद अंग्रेजी में कक्षाएं लगती थीं। यहां किताबें नहीं, केवल ब्लैकबोर्ड से पढ़ाई होती थी।



बच्चों ने बताया कि दिन में दो बार ध्यान, बाल कटवाना अनिवार्य होने के साथ मठ की ड्रेस पहनना जरूरी था। मठ परिसर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित था। बच्चों ने यह भी बताया कि नियम न मानने पर हल्का शारीरिक दंड दिया जाता था, जिससे कई बच्चे डर जाते थे।





नेपाल पुलिस ने चार बच्चों को सुरक्षित रखा भागने वाले छह बच्चों में से चार को नेपाल पुलिस ने पकड़कर 21 दिनों तक सुरक्षित रखा। रांगामाटी गांव के एक परिजन ने बताया कि नेपाल पुलिस ने बच्चों की जानकारी जुटाकर परिजनों से संपर्क किया और उन्हें सुरक्षित घर भेजा। इस दौरान बच्चों को खाने-पीने से लेकर कपड़े और जूते तक उपलब्ध कराए गए। जिले से कुल 27 बच्चों को नेपाल भेजा गया था। इसमें मुफस्सिल थाना से 11, चक्रधरपुर से 10, कुमारडुंगी से चार, झींकपानी से दो बच्चे थे। अब तक सिर्फ छह बच्चे लौटे हैं। इसमें मुफस्सिल के पांच और चक्रधरपुर का एक। अन्य बच्चे अभी मठ में ही पढ़ाई कर रहे हैं।



