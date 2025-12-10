कठोर अनुशासन से तंग आकर नेपाल मठ से भागे चाईबासा के दो बच्चे; जानिए बौद्ध मठ की पढ़ाई, अनुशासन और बच्चों के मुश्किल सफर की दास्तां
पश्चिमी सिंहभूम जिले के रांगामाटी गांव के दो बच्चे नेपाल के एक बौद्ध मठ से भागकर 600 रुपये में हजार किलोमीटर दूर चाईबासा पहुंचे। मठ में सख्त दिनचर्या ...और पढ़ें
मठ का अनुशासन: सख्त दिनचर्या और सीमित स्वतंत्रता
नेपाल से भागकर पहुंचे बच्चों ने बताया कि मठ में बेहद अनुशासित जीवनशैली अपनानी पड़ती थी। सुबह 7 बजे से नेपाली में पढ़ाई, 10 बजे हिंदी में दोपहर के बाद अंग्रेजी में कक्षाएं लगती थीं। यहां किताबें नहीं, केवल ब्लैकबोर्ड से पढ़ाई होती थी।
बच्चों ने बताया कि दिन में दो बार ध्यान, बाल कटवाना अनिवार्य होने के साथ मठ की ड्रेस पहनना जरूरी था। मठ परिसर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित था। बच्चों ने यह भी बताया कि नियम न मानने पर हल्का शारीरिक दंड दिया जाता था, जिससे कई बच्चे डर जाते थे।
नेपाल पुलिस ने चार बच्चों को सुरक्षित रखा
जिले से कुल 27 बच्चों को नेपाल भेजा गया था। इसमें मुफस्सिल थाना से 11, चक्रधरपुर से 10, कुमारडुंगी से चार, झींकपानी से दो बच्चे थे। अब तक सिर्फ छह बच्चे लौटे हैं। इसमें मुफस्सिल के पांच और चक्रधरपुर का एक। अन्य बच्चे अभी मठ में ही पढ़ाई कर रहे हैं।
16 परिजन चाहते हैं बच्चे मठ में ही रहें
बच्चों को भेजने वाले नारायण कांडेयांग और बासिल हेम्ब्रम ने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना था। 27 में से 16 बच्चों के परिजनों ने लिखित सहमति दी है कि वे अपने बच्चों को मठ में ही पढ़ाई जारी रखने देना चाहते हैं। जबकि रांगामाटी के 11 परिजन अपने बच्चों की तत्काल वापसी चाहते हैं।
जिला उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश के बाद सदर एसडीओ संदीप अनुराग और पुलिस अधिकारी बहामन टुटी ने टीम भेजकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की। बुधवार सुबह रांगामाटी के परिजन मुफस्सिल थाना पहुंचे और अपने बच्चों की वापसी की मांग की।
इस मामले में आहतू थाना में मानव तस्करी का केस तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। नेपाल से लौटे चार बच्चों को दोपहर में मुफस्सिल थाना लाया गया। वहीं, अन्य थाना क्षेत्रों के परिजन भी अपने बच्चों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए पहुंचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।