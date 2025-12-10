Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कठोर अनुशासन से तंग आकर नेपाल मठ से भागे चाईबासा के दो बच्चे; जानिए बौद्ध मठ की पढ़ाई, अनुशासन और बच्चों के मुश्किल सफर की दास्तां

    By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:01 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले के रांगामाटी गांव के दो बच्चे नेपाल के एक बौद्ध मठ से भागकर 600 रुपये में हजार किलोमीटर दूर चाईबासा पहुंचे। मठ में सख्त दिनचर्या ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मुफ़फ‍सिल थाने के बाहर बच्‍चों के परिजन।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा । पश्चिमी सिंहभूम जिले के रांगामाटी गांव के दो बच्चों ने नेपाल में स्थित एक बौद्ध मठ से भागकर मात्र 600 रुपये में हजार किलोमीटर का सफर तय किया। 19 नवंबर को सेडोल भकपुर स्थित नमोबुद्ध मेडिटेशन सेंटर, द्रांड्र रिन्पोदे ब्रांच से कुल छह बच्चे भागे थे। 
     
    इनमें से नेपाल पुलिस ने चार बच्चों को पकड़ लिया, जबकि दो बच्चे किसी तरह बस और ट्रेन बदलते हुए बिहार तक पहुंचे। इसके बाद फिर चाईबासा लौट आए।


    मठ का अनुशासन: सख्त दिनचर्या और सीमित स्वतंत्रता 

    नेपाल से भागकर पहुंचे बच्चों ने बताया कि मठ में बेहद अनुशासित जीवनशैली अपनानी पड़ती थी। सुबह 7 बजे से नेपाली में पढ़ाई, 10 बजे हिंदी में दोपहर के बाद अंग्रेजी में कक्षाएं लगती थीं। यहां किताबें नहीं, केवल ब्लैकबोर्ड से पढ़ाई होती थी।

    बच्चों ने बताया कि दिन में दो बार ध्यान, बाल कटवाना अनिवार्य होने के साथ मठ की ड्रेस पहनना जरूरी था। मठ परिसर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित था। बच्चों ने यह भी बताया कि नियम न मानने पर हल्का शारीरिक दंड दिया जाता था, जिससे कई बच्चे डर जाते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाल पुलिस ने चार बच्चों को सुरक्षित रखा 

    भागने वाले छह बच्चों में से चार को नेपाल पुलिस ने पकड़कर 21 दिनों तक सुरक्षित रखा। रांगामाटी गांव के एक परिजन ने बताया कि नेपाल पुलिस ने बच्चों की जानकारी जुटाकर परिजनों से संपर्क किया और उन्हें सुरक्षित घर भेजा। इस दौरान बच्चों को खाने-पीने से लेकर कपड़े और जूते तक उपलब्ध कराए गए। 

    जिले से कुल 27 बच्चों को नेपाल भेजा गया था। इसमें मुफस्सिल थाना से 11, चक्रधरपुर से 10, कुमारडुंगी से चार, झींकपानी से दो बच्चे थे। अब तक सिर्फ छह बच्चे लौटे हैं। इसमें मुफस्सिल के पांच और चक्रधरपुर का एक। अन्य बच्चे अभी मठ में ही पढ़ाई कर रहे हैं।

    16 परिजन चाहते हैं बच्चे मठ में ही रहें 

    बच्चों को भेजने वाले नारायण कांडेयांग और बासिल हेम्ब्रम ने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना था। 27 में से 16 बच्चों के परिजनों ने लिखित सहमति दी है कि वे अपने बच्चों को मठ में ही पढ़ाई जारी रखने देना चाहते हैं। जबकि रांगामाटी के 11 परिजन अपने बच्चों की तत्काल वापसी चाहते हैं। 


    जिला उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश के बाद सदर एसडीओ संदीप अनुराग और पुलिस अधिकारी बहामन टुटी ने टीम भेजकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की। बुधवार सुबह रांगामाटी के परिजन मुफस्सिल थाना पहुंचे और अपने बच्चों की वापसी की मांग की।

    इस मामले में आहतू थाना में मानव तस्करी का केस तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। नेपाल से लौटे चार बच्चों को दोपहर में मुफस्सिल थाना लाया गया। वहीं, अन्य थाना क्षेत्रों के परिजन भी अपने बच्चों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए पहुंचे। 

    यह भी पढ़ें- नेपाल में 27 बच्चे बंधक बनाकर कराए जा रहे थे काम, दो भागकर लौटे; 25 बच्चों की सकुशल वापसी को प्रशासन सक्रिय