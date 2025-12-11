36 बेड का नया रनिंग रूम: बिमलगढ़ में Loco pilot और ट्रेन मैनेजर को मिलेंगी ये खास सुविधाएं, एक क्लिक में जानें सबकुछ

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ स्टेशन में गुरुवार शाम चार बजे नए और अत्याधुनिक रेलवे रनिंग रूम का शुभारंभ किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने शीलापट अनावरण कर एवं फीता काटकर इसका उद्घाटन किया।

लाखों रुपये की लागत से बने इस रनिंग रूम को पूरी तरह आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 36 बेड की क्षमता वाले इस रनिंग रूम में लोको पायलटों, सहायक लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों के आराम और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है।

यहां वातानुकूलित विश्राम कक्ष, योग कक्ष, सुसज्जित डाइनिंग हॉल और इनडोर गेम्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सभी कमरे एसी हैं और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

ताकि रेल कर्मी कठिन ड्यूटी के बाद आरामदायक वातावरण में विश्राम कर सकें। उद्घाटन समारोह के दौरान डीआरएम तरुण हुरिया ने रनिंग स्टाफ को रेलवे संचालन की रीढ़ बताते हुए उनके कठिन परिश्रम और समर्पण की सराहना की।

उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिमलगढ़ में निर्मित यह नया रनिंग रूम उन्हीं प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका लाभ रनिंग स्टाफ को सीधे तौर पर मिलेगा।

इस अवसर पर एडीआरएम (इन्फ्रा) अजीत कुमार, सीनियर डीईई (ओपी) सुनील कुमार मीणा, सीनियर डीएससी पी. शंकर कुट्टी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।