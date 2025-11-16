South eastern railway का तोहफा: चक्रधरपुर मंडल में भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक चलेगी, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह चक्रधरपुर रेल मंडल के झारसुगुडा और राउरकेला स्टेशनों से होते हुए भुवनेश्वर और धनबाद के बीच चलेगी।

ट्रेन नंबर 02832 और 02831 भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल ट्रेन 01 दिसंबर तक हर दिन चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 02832 (भुवनेश्वर से धनबाद तक) 30 नवंबर तक चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 02831 (धनबाद से भुवनेश्वर तक) 01 दिसंबर तक चलेगी।

इस ट्रेन का ठहराव भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, तालचेर रोड, अंगुल, संबलपुर सिटी, झारसुगुडा, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो स्टील सिटी और धनबाद स्टेशनों पर होगा।

इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही, अधिक सीटों की उपलब्धता से लोग बेहतर और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।

रेलवे द्वारा यह कदम यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे खासकर इन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा।