बड़ाजामदा में खूनी संघर्ष: आपसी विवाद में चले गैंता, दो गुटों के 5 लोग गंभीर; 2 टीएमएच तो 3 कटक रेफर

संसू, नोवामुंडी। बड़ाजामदा थाना क्षेत्र के भट्टीसाई ईंट भट्ठे के पास शनिवार देर शाम आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया।

इस दौरान हमलावरों ने ईंट भट्ठे पर रखे नुकीले गैंता से एक-दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है।

गैंता से हमला कर किया लहूलुहान

घटना में बड़ाजामदा भट्टीसाई निवासी विक्की सिंह और प्रीतम कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों युवकों की कमर के पास गैंता के प्रहार से गहरे जख्म के निशान हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ाजामदा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ हालत में दोनों घायलों को उठाकर इलाज के लिए नोवामुंडी टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।



दूसरी ओर, इस संघर्ष में दूसरे गुट के भी तीन लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटक (ओडिशा) रेफर कर दिया गया है।



