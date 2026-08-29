बड़ाजामदा में खूनी संघर्ष: आपसी विवाद में चले गैंता, दो गुटों के 5 लोग गंभीर; 2 टीएमएच तो 3 कटक रेफर
बड़ाजामदा के भट्टीसाई ईंट भट्ठे के पास दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें गैंता से हमले में पांच लोग ...और पढ़ें
HighLights
बड़ाजामदा में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ।
गैंता के हमले से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
अवैध लौह अयस्क कारोबार से जुड़ाव की आशंका।
संसू, नोवामुंडी। बड़ाजामदा थाना क्षेत्र के भट्टीसाई ईंट भट्ठे के पास शनिवार देर शाम आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया।
इस दौरान हमलावरों ने ईंट भट्ठे पर रखे नुकीले गैंता से एक-दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है।
गैंता से हमला कर किया लहूलुहान
घटना में बड़ाजामदा भट्टीसाई निवासी विक्की सिंह और प्रीतम कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों युवकों की कमर के पास गैंता के प्रहार से गहरे जख्म के निशान हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ाजामदा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ हालत में दोनों घायलों को उठाकर इलाज के लिए नोवामुंडी टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
दूसरी ओर, इस संघर्ष में दूसरे गुट के भी तीन लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटक (ओडिशा) रेफर कर दिया गया है।
दो गाड़ियों में सवार होकर आए थे 16 हमलावर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विक्की सिंह और प्रीतम कुमार ईंट भट्ठे के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक दो गाड़ियों में सवार होकर करीब 16 लोगों का गिरोह वहां पहुंचा।
शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े पैसों के लेनदेन को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गई।
पार्किंग विवाद और अवैध लौह अयस्क कारोबार से तार जुड़ने की आशंका
बड़ाजामदा ओपी पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में पेट्रोल पंप के पास होटल के निकट गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद की बात सामने आ रही है।
हालांकि, स्थानीय स्तर पर इस खूनी संघर्ष को क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित लौह अयस्क (आयरन ओर) के कारोबार और उसके वर्चस्व से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।