बंदगांव के खैरुडीह में खलिहान में अचानक लगी आग, लाखों के धान जलकर नष्ट
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के खैरुडीह गांव में आग लगने से किसानों की धान की फसल जलकर राख हो गई। चर्तुभूज महतो और गांधी महतो को ज्यादा नुकस ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बंदगांव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के लांडुपोदा पंचायत अन्तर्गत खैरुडीह गांव में बुधवार सुबह आग लगने से किसानों की धान की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना में चर्तुभूज महतो और गांधी महतो को ज्यादा नुकसान हुुआ है।
तकरीबन तीन लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। किसानों ने अपने खेतों से धान की कटाई कर लगभग 20 बैलगाड़ी फसल खलिहान में सुखाने के लिए जमा की थी।
जानकारी के अनुसार, सुबह अचानक खलिहान से धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने जोर पकड़ लिया था। प्रयास के बावजूद फसल को बचाया नहीं जा सका।
आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि ग्रामीणों के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई, समाजसेवी जातेन महतो, बीस सूत्री सदस्य शिव शंकर महतो, झामुमो किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री गोप, अनिल महतो, ललितो महतो समेत कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली।
विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई ने तुरंत मामले की सूचना बंदगांव सीओ भिखम कुमार को दी है। प्रशासन से प्रभावित किसानों को उचित मुआवज़ा देने की मांग की है।
ग्रामीणों ने भी प्रशासन से आगजनी की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना से गांव में अफरा-तफरी और रोष का माहौल है। किसान परिवारों ने कहा कि फसल उनके वर्षभर की मेहनत का सहारा था, जिसके जल जाने से वे गंभीर संकट में पड़ गए हैं। प्रशासनिक कार्रवाई और राहत का ग्रामीण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
