कांजियाशूला नाला के पास खेत में जन्मा हाथी का बच्चा, झुंड की सुरक्षा में जुटा वन विभाग

संसू, जैंतगढ़। ओडिशा के केन्दुझर वन मंडल के चंपुआ रेंज अंतर्गत उखुंडा सेक्शन में हाथियों के एक झुंड में रविवार तड़के एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ।

ब्रह्मपुर-करंजिया क्षेत्र में कांजियाशूला नाला के समीप स्थित एक खेत में मादा हाथी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सुबह करीब तीन बजे हुई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है।

नवजात के इस दुनिया में आने के साथ ही इस झुंड में हाथियों की कुल संख्या 28 से बढ़कर 29 हो गई है।

नवजात के साथ इलाके में मौजूद है पूरा झुंड

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, उखुंडा सेक्शन में विचरण करने वाले इस झुंड में पहले 28 हाथी थे। रविवार तड़के प्रसव के बाद हाथियों का पूरा झुंड फिलहाल उसी खेत और आसपास के क्षेत्र में ही रुका हुआ है।

नवजात शिशु के साथ मादा हाथी की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। विभाग के मैदानी कर्मचारी और अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं।

हाथियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि हाथियों को सुरक्षित माहौल मिल सके और वे किसी प्रकार के तनाव में न आएं।

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे के जन्म के ठीक बाद मादा हाथी और पूरे झुंड का व्यवहार काफी संवेदनशील और आक्रामक हो सकता है।

ऐसे समय में हाथियों के अत्यधिक नजदीक जाना या उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करना इंसानों और वन्यजीवों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

ग्रामीणों को खेत और नाले की ओर जाने से बचने की सलाह

इलाके में हाथियों के झुंड की मौजूदगी और नवजात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने आसपास के स्थानीय ग्रामीणों के लिए चेतावनी जारी की है।

लोगों को सख्त सलाह दी गई है कि वे फिलहाल कांजियाशूला नाला के आसपास के क्षेत्रों और संबंधित खेतों की तरफ जाने से बचें। इसके अलावा, हाथियों की एक झलक पाने के लिए उनके नजदीक जाने, शोर मचाने या उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान करने से पूरी तरह परहेज करने को कहा गया है।

वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और ग्रामीणों को जागरूक कर रही है, ताकि हाथियों की सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की जान-माल की भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

फिलहाल वन कर्मी और ग्रामीण दोनों ही इस नवजात हाथी और उसके झुंड की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं।