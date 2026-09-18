1 पति, 2 पत्नियां और तीसरी के साथ फरार: झारखंड में 'आजाद' के खेल से हर किसी का सिर चकराया
पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर में आजाद बिरुली पर दो पत्नियों के होते हुए तीसरी महिला को लेकर फरार होने का ...और पढ़ें
HighLights
आजाद बिरुली पर तीसरी महिला को लेकर फरार होने का आरोप।
दोनों पत्नियां और तीसरी महिला का पूर्व पति थाने पहुंचे।
पुलिस ने आजाद को रविवार को थाने बुलाया, आगे की कार्रवाई।
संवाद सूत्र, तांतनगर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर थाना क्षेत्र के लोवालंदिर डोबरोबासा गांव निवासी आजाद बिरुली पर दो पत्नियों के रहते दो बच्चों की मां को शादी की नीयत से अपने साथ लेकर प्रदेश चले जाने का आरोप लगा है।
शुक्रवार को मामले को लेकर आजाद की दोनों पत्नियां, तीसरी महिला का पूर्व पति और उनके परिजन ग्रामीणों के साथ तांतनगर थाना पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। तीन अलग-अलग लोगों ने आजाद पर प्रताड़ित करने और पारिवारिक विवाद खड़ा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित आवेदन दिया है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को लोवालंदिर डोबरोबासा में मुंडा डोबरों बिरुली की अध्यक्षता में ग्रामसभा आयोजित कर आजाद बिरुली और उसकी दोनों पत्नियों के बीच चल रहे विवाद का समाधान किया जाना था। हालांकि, आजाद के ग्रामसभा में नहीं पहुंचने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी।
ग्रामसभा की सूचना मिलने पर तीसरी महिला का पूर्व पति भी अपने दो बच्चों और ग्रामीणों के साथ लोवालंदिर डोबरोबासा पहुंचा था। बताया जाता है कि आजाद की पहली पत्नी टोकलो थाना क्षेत्र के वाकितोपा निवासी मेझारी कुई बिरुली है।
दूसरी पत्नी ओडिशा के बादामपहाड़ थाना क्षेत्र के जोयपुर निवासी माकी बिरुली है, जो अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ थाना पहुंची थी। वहीं, तीसरी महिला सुमित्रा बालमुचू बड़ा चिरू की रहने वाली बताई गई है।
आरोप है कि सुमित्रा अपने दो बच्चों को छोड़कर आजाद बिरुली के साथ शादी की नीयत से चली गई। मामला तब और पेचीदा हो गया जब तीन अलग-अलग लोगों ने एक ही व्यक्ति के खिलाफ शिकायत लेकर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।
शुरुआत में पुलिस भी पूरे मामले को लेकर असमंजस में पड़ गई। हालांकि, बारी-बारी से सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद पुलिस ने उनके आवेदन लिए और मामले की जानकारी जुटानी शुरू की। आरक्षी अवर निरीक्षक सुनील कुमार ने आजाद बिरुली का मोबाइल नंबर लेकर फोन किया।
पुलिस के अनुसार, आजाद ने रविवार को तांतनगर थाना पहुंचकर मामले में अपना पक्ष रखने की सहमति दी है। अब उसके थाना पहुंचने के बाद तीनों पक्षों की शिकायत और आरोपों को सुनकर मामले का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।
पुलिस ने तीनों पीड़ित पक्षों से प्राप्त लिखित आवेदन अपने पास रख लिए हैं। आजाद के थाना पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।