गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुईड़ा गांव के समीप के जंगल में आज तलाशी अभियान चलाए जाने के दौरान सीआरपीएफ 60 बटालियन जी कंपनी के जवान एएसआई देवेंद्र काकोटी घायल हो गए हैं। वह आईईडी बम की चपेट में आ गए थे। नक्सलियों ने इलाकेमें कन्ट्रोल आईईडी प्लान्ट कर रखा था और जवानों को आता देख उन्‍होंने रिमोट का बटन दबा दिया।

एएसआई देवेंद्र काकोटी को सर्च अभियान के दौरान लगी चोट

संवाद सूत्र, गोइलकेरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुईड़ा गांव के समीप के जंगल में सोमवार की सुबह नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ 60 बटालियन जी कंपनी के जवान एएसआई देवेंद्र काकोटी घायल हो गए हैं। बेहतर इलाज के लिए एएसआई भेजे गए रांची घटना के बाद घायल जवान को सोनुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्‍हें चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल लाया गया। जहां उनका उपचार किया गया। घायल जवान देवेंद्र को कान में चोट लगी है। इस कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विस्फोट में एएसआई को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। जवानों को आता देख नक्‍सलियों ने कराया ब्‍लास्‍ट पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवान इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ द्बारा कुईड़ा मेरालगाड़ा सड़क मार्ग में सर्च आपरेशन कर रहे थे। इसी मार्ग से मेरालगाडा सीआरपीएफ कैंप में रसद व अन्य सामग्री पहुंचाई जाती है। इसी मार्ग में कुईड़ा से लगभग दो किलोमीटर आगे नक्सलियों ने कन्ट्रोल आईईडी प्लान्ट किया था। सीआरपीएफ जवानों को आता देख नक्सलियों ने आईईडी को ब्लास्ट करा दिया, जिसकी चपेट में एएसआई देवेन्द्र आ गए। आईईडी की चपेट में आकर जा रही हैं ग्रामीणों की जानें बता दें कि जिले के गोइलकेरा एवं टोंटो थाना क्षेत्र में इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल को लक्षित कर लगाए गए आईईडी विस्फोट की कई घटनाएं हो चुकी हैं और इसकी चपेट में आने के कारण अब तक कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। जबकि कई सुरक्षा बलों के जवान घायल भी हो चुके हैं। हाल ही नक्सलियों के साथ गम्हरिया पंचायत के रेला में मुठभेड़ में डेपुटी कमांडेंट घायल हो गए थे। हालांकि, पुलिस व सीआरपीएफ के इस अभियान में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता भी मिल रही है।

