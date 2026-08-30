ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026: अरिंदम बोस ने नेशनल के लिए किया क्वालीफाई, बेटी अंकिता ने जीता स्वर्ण

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शूटिंग रेंज में 28 से 30 अगस्त तक आयोजित 10वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में दक्षिण पूर्व रेलवे और सेरसा चक्रधरपुर रेल मंडल के लिए गौरवपूर्ण क्षण दर्ज हुआ।

चक्रधरपुर रेल मंडल के बहलदा में पीडब्ल्यूआई बीडीओ इकाई में ओएस (इंजीनियरिंग) के पद पर कार्यरत पिस्टल-कम-राइफल निशानेबाज अरिंदम बोस और उनकी पुत्री ने शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

अरिंदम बोस ने बेहतरीन निशाना साधते हुए 25 मीटर फायर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

वे 10 मीटर पिस्टल में पहले ही राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 50 मीटर प्रोन फायर राइफल, 50 मीटर फ्री पिस्टल और 25 मीटर (.32) सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धाओं में न्यूनतम क्वालीफाइंग स्कोर हासिल किया।

इससे पूर्व, अगस्त में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 50 मीटर फायर राइफल (ओपन साइट) और 25 मीटर स्टैंडर्ड फायर पिस्टल में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे।

पिता की राह पर चलते हुए उनकी बड़ी पुत्री और राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज अंकिता बोस ने भी 50 मीटर फ्री पिस्टल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

पिता-पुत्री की इस दोहरी सफलता से सेरसा, रेलवे परिवार और चक्रधरपुर रेल मंडल में खुशी की लहर है। चक्रधरपुर अनुमंडल में इस सफलता की काफी चर्चा हो रही है।

चैंपियनशिप के समापन व पदक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह, आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी तथा बिहार के विधायक एवं निशानेबाज चेतन आनंद सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।