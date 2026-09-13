अनुकूल, रॉबिन, उत्कर्ष और शिखर को मिली रिकॉर्ड बोली: वेस्ट सिंहभूम T20 लीग के लिए 145 खिलाड़ियों पर लगी बोली

जासं, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ (WBDCA) के तत्वावधान में पहली बार आयोजित होने जा रही पश्चिमी सिंहभूम टी-20 लीग के लिए रविवार देर रात खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन संपन्न हुआ।

इस ऐतिहासिक नीलामी में कुल छह फ्रेंचाइजी टीमों चाईबासा चैलेंजर्स, चक्रधरपुर रॉयल्स, कोल्हान किंग, सारंडा वॉरियर्स, जगन्नाथपुर टाइगर्स और मनोहरपुर लायंस ने भाग लिया और 145 खिलाड़ियों पर दांव लगाया।

मेगा ऑक्शन में आइकॉन खिलाड़ियों की श्रेणी में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर अनुकूल रॉय और मुंबई इंडियंस (MI) के विकेटकीपर-बल्लेबाज रॉबिन मिंज को सर्वाधिक 1-1 लाख रुपये की अधिकतम कीमत पर खरीदा गया।

अनुकूल रॉय को जगन्नाथपुर टाइगर्स और रॉबिन मिंज को कोल्हान किंग ने अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा, हजारीबाग के उत्कर्ष सिंह (मनोहरपुर लायंस) और रांची के शिखर मोहन (सारंडा वॉरियर्स) भी 1-1 लाख रुपये की बोली में बिके।

अन्य दो आइकॉन खिलाड़ियों में विराट सिंह को चाईबासा चैलेंजर्स और सुशांत मिश्रा को चक्रधरपुर रॉयल्स ने उनके बेस प्राइस 50 हजार रुपये में रीटेन/ड्राफ्ट किया।

गेस्ट और कैटेगरी-ए में भी लगी बड़ी बोलियां

गेस्ट खिलाड़ियों की श्रेणी में 33 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जहां राजनदीप सिंह और सुप्रियो चक्रवर्ती सर्वाधिक 50-50 हजार रुपये में बिके। इस श्रेणी में हर फ्रेंचाइजी को अधिकतम दो खिलाड़ी चुनने की अनुमति थी।

वहीं, कैटेगरी-ए (बेस प्राइस 20 हजार) में अरविंद कुमार और कुमार करण को सर्वाधिक 40-40 हजार रुपये में खरीदा गया।

जिन खिलाड़ियों की कीमत पर दो या अधिक टीमों के बीच टाई हुआ, उनका फैसला लॉटरी के जरिए किया गया।

नीलामी प्रक्रिया जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह की देखरेख में आयोजित हुई, जबकि इसका संचालन स्टेक स्पोर्ट्स जी प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने किया।

ऑक्शन के बाद सभी फ्रेंचाइजियों की सहमति से मौसम को देखते हुए टूर्नामेंट की तारीखों में मामूली बदलाव किया गया है। पूर्व में 22 सितंबर से प्रस्तावित यह लीग अब 24 सितंबर से चाईबासा में शुरू होगी।