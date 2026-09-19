Indian Rail: आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक से 21 से 27 सितंबर तक 8 ट्रेनें रद, 6 शॉट टर्मिनेट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल में 21 से 27 सितंबर तक रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहेगा।

इस दौरान रेलवे ने विभिन्न तिथियों में 08 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने तथा 06 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट आंशिक रूप से रद कर चलाने की घोषणा की है।

ट्रेनों के रद व मार्ग में बदलाव होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले 139 हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ट्रेनों की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें।

ये ट्रेनें रहेंगी रद

ट्रेन नंबर 68046/68045 (आद्रा - आसनसोल - आद्रा मेमू): 21, 22, 23, 24, 25 और 27 सितंबर।

(आद्रा - आसनसोल - आद्रा 21, 22, 23, 24, 25 और 27 सितंबर। ट्रेन नंबर 68077/68078 (आद्रा - भागा - आद्रा मेमू): 22, 25 और 27 सितंबर।

(आद्रा - भागा - आद्रा 22, 25 और 27 सितंबर। ट्रेन नंबर 63594/63593 (आसनसोल - पुरूलिया - आसनसोल मेमू): 21 और 24 सितंबर।

(आसनसोल - पुरूलिया - आसनसोल 21 और 24 सितंबर। ट्रेन नंबर 68053/68054 (आद्रा - बराभूम - आद्रा मेमू): 21 और 24 सितंबर।

ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट होकर चलेंगी