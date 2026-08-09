झारखंड-बिहार-बंगाल के यात्रियों के लिए जरूरी खबर: आद्रा मंडल में 10 से 16 अगस्त तक 9 ट्रेनें रद, 11 शार्ट टर्मिनेट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल में आगामी 10 से 16 अगस्त तक विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इस वजह से रेलवे ने 9 ट्रेनों का परिचालन अलग-अलग तिथियों में रद करने की घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त 11 ट्रेनों को उनके निर्धारित गंतव्य से पहले ही शार्ट टर्मिनेट (संक्षिप्त समापन) और वहीं से शार्ट ओरिजिनेट (संक्षिप्त प्रारंभ) करके चलाया जाएगा।



रेलवे के इस फैसले का सीधा असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले आधिकारिक वेबसाइट, नेशनल ट्रेन एनक्वायरी सिस्टम ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 से अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें।