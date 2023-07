Chaibasa: विशेष प्रमंडल के लेखपाल को ₹ 50 हजार की घूस लेते ACB ने रंगे हाथ धरा- आवास पर जारी है छापेमारी

Chaibasa एसीबी जमशेदपुर की टीम ने आज शुक्रवार लगभग 11 बजे ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चाईबासा के कैशियर भावतारण सिंह उर्फ बीटी सिंह को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के मानगो में मौजूद बीटी सिंह के आवास पर भी एसीबी छापामारी कर रही है। शिकायत के बाद एएसबी हरकत में आई थी…

Chaibasa: 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चाईबासा के कैशियर बीटी सिंह गिरफ्तार

HighLights चाईबासा में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चाईबासा के कैशियर बीटी सिंह गिरफ्तार एसीबी की टीम गिरफ्तार लेखपाल बी टी सिंह को अपने साथ जमशेदपुर ले गई है जमशेदपुर के मानगो में मौजूद बीटी सिंह के आवास पर भी एसीबी छापामारी कर रही है।

जागरण संवाददाता, चाईबासा। एसीबी जमशेदपुर की टीम ने आज शुक्रवार लगभग 11 बजे ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चाईबासा के कैशियर भावतारण सिंह उर्फ बीटी सिंह को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा मनिहारी के रोलाडीह में खेल मैदान में चेंजिंग रूम और शौचालय निर्माण के लिए 12 लाख 46 हजार 700 रुपए की राशि आवंटित की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम गिरफ्तार लेखपाल बी टी सिंह को अपने साथ जमशेदपुर ले गई है। जमशेदपुर के मानगो में मौजूद बीटी सिंह के आवास पर भी एसीबी छापामारी कर रही है। एसीबी की टीम में डीएसपी, इस्पेक्टर सहित काफी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। बताया गया कि लेखपाल बीटी सिंह के खिलाफ निराकर बिरुआ नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी, जांच पड़ताल के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। बीटी सिंह को पकड़ने के लिए आज पूरी तैयारी के साथ एसीबी की टीम सदर प्रखंड कार्यालय के पीछे विशेष प्रमंडल ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय पहुंची और 50 हजार रुपए की घूस लेते लेखपाल बीटी सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

Edited By: Jagran News Network