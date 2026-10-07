Railway Update: चेंगैल यार्ड रीमॉडलिंग से हावड़ा-बाड़बिल जनशताब्दी और इस्पात एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन अंतर्गत चेंगैल यार्ड में 09 से 11 अक्टूबर के बीच यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा।

इस गैर-इंटरलॉकिंग और तकनीकी विकास कार्य के चलते रेल प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 09 प्रमुख ट्रेनों को रद करने की घोषणा की है।





एनआई कार्य के कारण ऐन वक्त पर ट्रेनों का परिचालन बंद रहने से रेल यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

रद्द रहने वाली ट्रेनों की पूरी सूची:

12021/12022 हावड़ा-बाड़बिल-हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस: 09 और 11 अक्टूबर को रद रहेगी।

जनशताब्दी 09 और 11 अक्टूबर को रद रहेगी। 22861 हावड़ा-कांटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस: 09 और 11 अक्टूबर को निरस्त रहेगी।

इस्पात 09 और 11 अक्टूबर को निरस्त रहेगी। 22862 कांटाबांजी-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस: 09 और 11 अक्टूबर को नहीं चलेगी।

इस्पात 09 और 11 अक्टूबर को नहीं चलेगी। 12872 जूनागढ़ रोड-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस: 09 अक्टूबर को रद रहेगी।

इस्पात 09 अक्टूबर को रद रहेगी। 18005/18006 हावड़ा-जगदलपुर-हावड़ा समलेश्वरी एक्सप्रेस: 10 अक्टूबर को रद रहेगी।

10 अक्टूबर को रद रहेगी। 18011/18012 हावड़ा-चक्रधरपुर-हावड़ा (भाया आद्रा) एक्सप्रेस: 10 अक्टूबर को रद रहेगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे हेल्पलाइन 139 या आधिकारिक पूछताछ प्रणाली के माध्यम से ट्रेनों की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें।