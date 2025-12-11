मझगांव में जंगली हाथियों ने युवक को पटककर मार डाला, वन विभाग पर फूटा आक्रोश
पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में जंगली हाथियों ने एक युवक को पटककर मार डाला। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी व्य ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मझगांव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव थाना क्षेत्र की आसनपाठ पंचायत अंतर्गत सादोमसाई गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय राजू पुरती (पिता मानो पुरती) के रूप में हुई है।
गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे यह हादसा उस समय हुआ, जब वह अपने साथियों के साथ झारखंड-ओडिशा सीमा के जोबासाई जंगल के पास हाथियों के झुंड को देखने गया था।
क्षेत्र में हाथियों ने जमाया डेरा
स्थानीय लोगों के अनुसार, कई दिनों से हाथियों का झुंड क्षेत्र में डेरा जमाए हुए है। वन विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद हाथियों को खदेड़ने की कार्रवाई नहीं की गई।
इससे नाराज होकर सीमा क्षेत्र के ग्रामीण स्वयं ही झुंड को भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान भारी भीड़ और शोर से आक्रोशित हाथियों का झुंड अचानक लोगों की ओर झपट पड़ा।
सभी लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन भागते समय राजू पुरती लड़खड़ा कर गिर पड़ा। दोबारा उठकर भागने की कोशिश में ही हाथियों का झुंड उसके पास पहुंच गया और उसे कुचलकर मार डाला।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
युवक दूर से हाथियों को वीडियो बना रहे थे
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ युवक दूर से वीडियो बना रहे थे, मानो कोई फिल्मी सीन शूट हो रहा हो। इसके बाद कुछ ही देर में स्थिति भयावह हो गई।
घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि समय रहते विभाग ने कार्रवाई की होती तो यह हादसा टल सकता था।
परिजनों ने बताया कि मृतक राजू पुरती मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके दो छोटे बच्चे हैं, जिनका future अब असुरक्षित हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द सहायता देने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।