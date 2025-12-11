मझगांव में जंगली हाथियों ने युवक को पटककर मार डाला, वन विभाग पर फूटा आक्रोश

संवाद सूत्र, मझगांव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव थाना क्षेत्र की आसनपाठ पंचायत अंतर्गत सादोमसाई गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय राजू पुरती (पिता मानो पुरती) के रूप में हुई है।

गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे यह हादसा उस समय हुआ, जब वह अपने साथियों के साथ झारखंड-ओडिशा सीमा के जोबासाई जंगल के पास हाथियों के झुंड को देखने गया था।

क्षेत्र में हाथियों ने जमाया डेरा

स्थानीय लोगों के अनुसार, कई दिनों से हाथियों का झुंड क्षेत्र में डेरा जमाए हुए है। वन विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद हाथियों को खदेड़ने की कार्रवाई नहीं की गई।

इससे नाराज होकर सीमा क्षेत्र के ग्रामीण स्वयं ही झुंड को भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान भारी भीड़ और शोर से आक्रोशित हाथियों का झुंड अचानक लोगों की ओर झपट पड़ा।