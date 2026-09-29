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सिमडेगा में प्रेमिका की हत्या कर रची अपहरण की झूठी कहानी, जंगल में मारकर नदी किनारे दफनाया शव

By Mukeshkr Kumar Edited By: Nishant Bharti
Published: Tue, 29 Sep 2026 11:47 AM (IST)

सिमडेगा पुलिस ने प्रेमिका की हत्या कर अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले आरोपी अनित एक्का को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें

पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी

पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी

HighLights

  1. प्रेमिका की हत्या कर अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई।

  2. अनित एक्का ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या की बात स्वीकारी।

  3. शव को जंगल में दफनाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास।

संवाद सहयोगी, सिमडेगा। पुलिस ने अपहरण की झूठी शिकायत कर पुलिस को गुमराह करने के मामले का खुलासा करते हुए युवती की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसके अपहरण की कहानी गढ़ी और अगले दिन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा कराई। 

पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी अनित एक्का (21) को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 26 सितंबर को टी.टांगर थाना में युवती के अपहरण को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

वर्ष 2022 में पढ़ाई के दौरान हुआ प्रेम

एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने जांच शुरू की। जिसके बाद 27 सितंबर को मच्छकटा (झरिया डीपा), बोलबा निवासी अनित एक्का को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस दौरान पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की। 

एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि अनित का वर्ष 2022 में सिमडेगा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान झरना टोप्पो से प्रेम संबंध हुआ था। वर्ष 2024 में अग्निवीर में चयन के बाद भोपाल में प्रशिक्षण और बारामुला में पदस्थापन के दौरान वह झरना को पैसे भेजता था। बाद में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। 

शिकायत के बाद शादी को लेकर समझौता

महिला थाना में शिकायत के बाद शादी को लेकर समझौता भी हुआ था। तत्पश्चात मई 2026 के बाद विवाद फिर बढ़ा। आरोपी का दावा है कि झरना कोर्ट मैरिज या 15 लाख रुपये की मांग कर रही थी और केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। 

इससे परेशान होकर छुट्टी में घर आए अनित ने 24 सितंबर को झरना को स्कूटी से मच्छकटा जंगल ले जाकर मारपीट किया और गला घोंटकर हत्या कर दी। जिसके बाद शव को बोरे में भरकर शंख नदी किनारे ले गया और कुदाल से गड्ढा खोदकर दफना दिया। मोबाइल नदी में फेंक दिया। 

इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने 26 सितंबर को अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। आरोपी को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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