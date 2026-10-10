घर में मां, मैदान में चैंपियन; सिमडेगा की जनसेवक ने 40 साल की उम्र में पावरलिफ्टिंग कर जीते 2 पदक

आर्यन कुमार, कोलेबिरा। मां होना, नौकरी करना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना। खासकर तब, जब घर और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी हो, लेकिन कोलेबिरा प्रखंड कार्यालय में जनसेवक के पद पर कार्यरत सीमा इंदु सिंह, 40 वर्षीय ने साबित कर दिया कि मातृत्व किसी महिला के सपनों की सीमा नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन सकता है।

9 साल की बेटी की परवरिश और सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी के बीच उन्होंने पावरलिफ्टिंग में दो पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। सीमा के लिए जिम्मेदारी के बीच अपने अभ्यास के लिए समय निकालना आसान नहीं रहा होगा। उनकी उपलब्धि उन महिलाओं के लिए खास संदेश है, जो मां बनने और परिवार संभालने के बाद अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं।

95 किलो वजन उठाकर जीता रजत पदक बोकारो में 6 और 7 अक्टूबर को आयोजित क्लासिक बेंच प्रेस एवं डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में झारखंड के विभिन्न जिलों से करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सीमा ने 47 किलोग्राम वर्ग के बेंच प्रेस में 35 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। वहीं डेडलिफ्ट में 95 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। 40 वर्ष की उम्र में दो पदक जीतना उनके अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता है।

बेटी के लिए मां बनी सबसे बड़ी प्रेरणा सीमा की यह सफलता उनकी 9 वर्षीय बेटी के लिए भी एक बड़ी सीख है। मां को परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते देखना बच्चे के मन में आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना पैदा करता है।