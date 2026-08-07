सरायकेला के 1082 स्कूलों में सुरक्षा राम भरोसे: बिना चारदीवारी पढ़ रहे बच्चे, मवेशी और आवारा कुत्तों का मंडरा रहा खतरा

गुरदीप राज, सरायकेला। सुबह की घंटी बजते ही स्कूल परिसर बच्चों की चहल-पहल से गुलजार हो उठता है। कोई प्रार्थना सभा में खड़ा है, तो कोई मैदान में दौड़ रहा है।

लेकिन इन मासूम चेहरों के बीच एक ऐसा खतरा हर दिन चुपचाप मौजूद रहता है, जिसे देखकर अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है।

स्कूलों के चारों ओर चारदीवारी न होने से खुले परिसर में कभी आवारा कुत्ते और मवेशी घुस आते हैं, तो बरसात के दिनों में झाड़ियों से निकलकर जहरीले सांप बच्चों के खेलने वाले मैदान तक पहुंच जाते हैं।

यह किसी एक स्कूल की तस्वीर नहीं, बल्कि सरायकेला-खरसावां जिले के 1082 प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों की कड़वी हकीकत है।

जिले के 76% से अधिक स्कूल असुरक्षित

जिले के नौ प्रखंडों में कुल 1,421 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 1,082 विद्यालय बिना चारदीवारी के चल रहे हैं, जहां हजारों बच्चे रोज जोखिम उठाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

जिले में केवल 339 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पक्की दीवार, मरम्मत योग्य दीवार या तारबंदी के माध्यम से परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

चारदीवारी निर्माण की मांग वर्षों से उठ रही है, लेकिन विभागीय उदासीनता, बजट के अभाव और अधिकारियों के लगातार तबादलों के कारण प्रस्ताव फाइलों में दबे पड़े हैं।

शाम ढलते ही शराबियों का अड्डा बनते हैं स्कूल परिसर

जिन विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है, वहां शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। शराब की महफिलें सजती हैं।

सुबह जब बच्चे और शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं, तो परिसर में शराब की बोतलें, सिगरेट के रैपर और अन्य आपत्तिजनक सामान बिखरे मिलते हैं।

बारिश के मौसम में जहरीले जीवों का बना रहता है खौफ

लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल परिसरों में घास और झाड़ियां उग आई हैं। खेतों और झाड़ियों से निकलकर सांप, बिच्छू व अन्य विषैले जीव आसानी से कक्षाओं तक पहुंच जाते हैं।