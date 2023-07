Seraikela-Kharsawan: पत्नी ने शराब पीने से मना किया तो पति ने धारदार हथियार से की हत्या, खून से लथपथ मिला शव

सरायकेला-खरसावां के कुचाई थाना क्षेत्र के पटायता निवासी जलेश्वरी मुंडा की उसके पति लखरीम मुंडा ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार की रात की है। देर रात होने के कारण इस घटना के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब जलेश्वरी अपने घर से नहीं निकली तो लोगों ने उसके घर जाकर देखा। वह खून से लतपथ खटिया पर गिरी हुई थी।

शराब पीने से रोका तो धारदार हथियार से की हत्या।

संवाद सूत्र, खरसावां: सरायकेला-खरसावां के कुचाई थाना क्षेत्र के पटायता निवासी जलेश्वरी मुंडा की उसके पति लखरीम मुंडा ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार की रात की है। देर रात होने के कारण इस घटना के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब जलेश्वरी अपने घर से नहीं निकली तो लोगों ने उसके घर जाकर देखा। वह खून से लतपथ खटिया पर गिरी हुई है। लोगों ने घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया है। नशे में धुत्त रहता था लखीराम मुंडा ग्रामीणों की मानें तो, लखीराम मुंडा अक्सर शराब के नशे में धुत्त रहता था। शराब को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। पत्नी उसे शराब से दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन पति शाम को शराब पीकर घर आता था और पत्नी के साथ गाली गलौज व मारपीट करता था। महिला के शरीर में जख्म के गहरे निशान पुलिस के अनुसार, दलभंगा ओपी क्षेत्र के सियाडीह के पटायता में रविवार की रात घरेलू विवाद में लखीराम मुंडा ने अपनी 19 साल की पत्नी जलेश्वरी मुंडा की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। महिला के गर्दन, कंधा और बांए हाथ पर गहरे जख्म के निशान हैं। जांच में जुटी पुलिस पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है। धारदार हथियार से पत्नी जलेश्वरी मुंडा की हत्या करने के बाद से लखरीम मुंडा फरार है। इसके पश्चात कुचाई थाना प्रभारी विष्णु चरण भोक्ता और दलभंगा ओपी प्रभारी सन्नी टोप्पो सियाडीह गांव के पटायता टोला पहुंच कर मामले की जानकारी ली। इसके बाद शव को अपने कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या बोले थाना अधिकारी कुचाई थाना प्रभारी विष्णु चरण भोक्ता ने बताया कि मामले में मृत जलेश्वरी मुंडा के पिता बुधराम मुंडा के बयान पर उसके पति लखीराम मुंडा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गयी है। इस हत्या कांड के हर पहलू की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।

Edited By: Mohit Tripathi