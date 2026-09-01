चेकडैम में नहाने के दौरान तेज बहाव में बहा युवक, लापता, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी

संवाद सूत्र, राजनगर। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रांजड़ और छोटाकांकी गांव के बीच स्थित चेकडैम में मंगलवार को नहाने के दौरान 28 वर्षीय युवक प्रद्युम्न प्रधान पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया।

लापता युवक रांजड़ गांव निवासी कपूर प्रधान का पुत्र है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है।

स्कूली बच्चों को छोड़कर नहाने गया था युवक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रद्युम्न प्रधान मंगलवार को स्कूली बच्चों को अपनी गाड़ी से छोड़कर वापस लौटा था। इसके बाद वह रोजाना की तरह अपने पांच अन्य दोस्तों के साथ चेकडैम पर नहाने गया।

इनमें से प्रद्युम्न और उसके दो साथी पानी में उतरे, जबकि तीन अन्य दोस्त ऊपर ही खड़े थे। इसी दौरान अचानक चेकडैम में पानी का जलस्तर और बहाव काफी तेज हो गया।

दो साथी तैरकर बाहर निकले, प्रद्युम्न बहा

पानी के अचानक बढ़े तेज बहाव की चपेट में आने से प्रद्युम्न का संतुलन बिगड़ गया और वह देखते ही देखते पानी की धार में ओझल हो गया।